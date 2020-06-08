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換人做主？金與正硬起來狂嗆南韓　金正恩卻只敢喊話「拚經濟」

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▲北韓領導人金正恩最消失一個禮拜後終於再次於大眾面前曝光。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合外電報導

北韓勞動黨7日召開第七屆中央委員會第十三次政治局會議，由領導人金正恩主持會議，但是據勞動黨報《勞動新聞》報導，金正恩在會上僅提到要「拚經濟」與其他民生議題。事實上，金與正日前才大嗆脫北者發傳單污辱北韓，甚至在5日晚間單方面宣布關閉南北韓共同聯絡事務所，北韓聯絡事務所8日上午更是首次拒絕接聽南韓的電話，雙方關係再度降到冰點，然而金正恩卻沒有在會議中提到任何南韓相關議題。

根據《韓聯社》報導，身為勞動黨第一副部長的金與正與統一戰線部近日因不滿脫北者不斷發放污辱性傳單攻擊北韓，甚至用氣球將這些文宣送至北韓境內，大批這些脫北者是「垃圾」，同時向南韓政府施壓，揚言要撕毀南北韓軍事協議。不僅如此，北韓更在5日晚間直接單方面關閉南北韓聯絡事務所，8日上午首次「拒絕」南韓聯絡事務所的電話。

▲▼金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正自金正恩因病危說暫時消失後，態度突然變強硬，甚至直接開嗆南韓。（圖／達志影像／美聯社）

隨著南北韓關係再度緊繃，金正恩在7日的會議上卻絕口不提南韓，反而不斷強調要發展化工產業、改善人民生活、修訂勞動黨章程以及人事任免等事宜。金正恩在會議中強調，化工產業是工業的基礎，也是人民經濟主力戰線，因此北韓應該要用國產原料與材料建立生產體系，同時加強國家科學研究實力，並培養相關人才。會議中也討論建設煤炭原料的化工企業與肥料廠。

據了解，韓國脫北者團體「自由朝鮮運動聯合」5月31日在京畿道西北部的金浦市，用大型氣球向北韓發送了50萬份傳單、50本手冊、2000張1美元紙鈔和1000張記憶卡；傳單上寫著「金正恩是宣布新戰略核武器路線的偽善者」等內容。此舉引發金與正不滿，她也透過《朝中社》發表談話，痛批這些在南韓的脫北者汙衊北韓，更強調南韓不可能不清楚《板門店宣言》與《軍事協議》中，禁止在非軍事區一帶散佈傳單等一切敵對行為的條款，要求南韓做出回應。

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