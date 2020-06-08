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時隔854日恐再進看守所！三星掌門人李在鎔今出席聲押聽審

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▲▼三星電子副會長李在鎔。（圖／路透社）

▲三星電子副會長李在鎔。（圖／路透社）

記者王佩翊／綜合外電報導

南韓三星電子副會長、三星集團掌門人李在鎔今（8日）出席法院的羈押審查聽審。首爾中央地檢經濟犯罪刑事部4日對李在鎔與其餘2名三星高層聲請羈押，首爾中央地方法院今日上午召開羈押審查庭後，預計將於晚間或是9日凌晨決定李在鎔的後續羈押事宜。

綜合韓媒報導，李在鎔於台灣時間9時30分出席聽審，如果審查庭中，法院裁定同意檢方聲請羈押，李在鎔最快今日晚間就必須進入牢獄，那將會是他睽違854日再度回到看守所。事實上，他2018年2月才因賄賂案獲釋。

▲▼三星少主李在鎔於25日中午抵達首爾中央區域法院進行一審開庭。（圖／路透社）

▲三星集團已針對所有可能結果進行沙盤推演。（圖／路透社）

另一方面，據傳，三星集團內部針對預計於8日深夜或9日凌晨出來的結果已進行沙盤推演，並做好萬全準備面對各種可能。三星集團7日發出長篇聲明表示，集團正面臨史上最大的經營危機，如果檢方持續展開長時間搜查，可能會使集團經營困難重重，強調三星想要帶領南韓克服新冠肺炎疫情所造成的經濟危機，如今卻面臨經營危機，希望「國民支持三星」，讓三星可以引領全國向前邁進。該篇聲明稿也被解讀為，希望法院能在8日的審查庭「手下留情」。

南韓三星電子副會長、三星集團掌門人李在鎔在繼承三星集團經營權時，涉嫌灌水旗下子公司三星物產與第一毛織的財務狀況，推動兩間公司合併，藉以鞏固自身接班人之位。事實上，李在鎔多次官司纏身，多年前才因涉嫌行賄433億韓元，捲入朴槿惠閨蜜門干政案，如今又再度傳出接班過程中出現違法行為。 

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