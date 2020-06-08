樂見和平示威！川普下令國民兵撤離華府　「完美控制住情況」

▲圖為費城國民兵協助警方。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

全美經過數天和平示威後，總統川普（Donald Trump）7日上午在推特表示，他已下令國民兵開始從華府撤出，所有情況都得到完美控制。美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）說明，11州前來協助華府國民兵的士兵，將於未來兩到三天內回到駐地。

綜合CNN、NPR報導，川普7日表示，他已要求國民兵開始撤出華府，「他們會回家，但如果有需要，也會很快回來。昨晚出現的示威者比預期中要少很多！」此前，約5000名國民兵接獲巡邏首都的命令；華府本地原本有1200名兵力，美國防部再從11州調派3900名國民兵前往支援。

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

川普並未具體說明，他是要全部的國民兵都撤出，還是僅要求11州的兵力離開。事實上，國防部指示從11州調派士兵後，華府近日就一直與地方政府陷入紛爭。

麥卡錫7日則表示，來自11州的士兵將陸續回到原本的駐地。他補充，國防部不想利用現役軍人來平息華府的動亂狀況，但川普政府內部大量討論引用《暴亂法案》（Insurrection Act）進而使用這類軍隊的問題。

另一方面，洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）7日透過聲明表示，加州國民兵將於晚間離開洛杉磯，6月10日之前，會有部分軍隊駐守在周邊，藉此應對緊急狀況，「讓我感到驕傲的是，我們的城市本周很和平，本地居民正帶領一場強大的運動，讓洛杉磯的非裔族群、所有工人、青年與家庭變得更公正、公平。」

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