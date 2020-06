樂見和平示威！川普下令國民兵撤離華府　「完美控制住情況」

▲圖為費城國民兵協助警方。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

全美經過數天和平示威後,總統川普(Donald Trump)7日上午在推特表示,他已下令國民兵開始從華府撤出,所有情況都得到完美控制。美國陸軍部長麥卡錫(Ryan McCarthy)說明,11州前來協助華府國民兵的士兵,將於未來兩到三天內回到駐地。

綜合CNN、NPR報導,川普7日表示,他已要求國民兵開始撤出華府,「他們會回家,但如果有需要,也會很快回來。昨晚出現的示威者比預期中要少很多!」此前,約5000名國民兵接獲巡邏首都的命令;華府本地原本有1200名兵力,美國防部再從11州調派3900名國民兵前往支援。

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated!