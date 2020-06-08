BBC：「駭客與一粒卡臣」助台抗疫！社會互信、迷因闢謠都是關鍵

▲英國BBC在報導中提及台灣行政院長蘇貞昌推出自嘲漫畫闢謠的例子，說明政府積極回應民間聲音。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者吳美依／編譯

英國BBC於7日以「冠狀病毒：地圖駭客與臀部如何協助台灣對抗新冠肺炎」（Coronavirus: How map hacks and buttocks helped Taiwan fight Covid-19）為題報導，台灣疫情前景看似嚴峻，但行政院數位政務委員唐鳳領導的「駭客團隊」打造即時口罩地圖，社會互相信任，政府也利用網路迷因（Meme）闢謠，種種因素都是成功打擊病毒的關鍵。

▲台灣經過SARS疫情以後，於2004年設立國家衛生指揮中心。圖為中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

BBC指出，台灣與疫情爆發地點武漢之間有直飛班機，2300萬人居住在人口密度高的城市中，疫情前景看似嚴峻，但目前僅有7死，且從未進入全面封鎖狀態。政府經歷SARS疫情以後，於2004年建立國家衛生指揮中心，確保政府機構順利合作，也開始儲存個人防護設備，以便未來應對可能出現的疫情大流行危機。其中，口罩也扮演了重要的角色。

由於疫情引發口罩恐慌性搶購，民眾在藥局前大排長龍也會形成感染風險，因此，政府為了平衡需求，決定將口罩產量從每天200萬片大量提升至2000萬片，並且定額配給販售。

數位政委唐鳳（Audrey Tang）首先推出一個平台，讓業者能夠持續更新庫存數量，接著率領一批「駭客團隊」利用公開數據，建立即時「口罩地圖」，民眾因此能夠獲得最新、最方便購買口罩的公開資訊。隨著口罩地圖越來越受歡迎，「駭客團隊」也持續壯大，陸續開發出語音控制等多項功能，目前已經超過1000萬人使用。

▲行政院政務委員唐鳳與「駭客團隊」建立即時口罩地圖。（圖／記者李毓康攝）



唐鳳認為，這不但成功推動戴口罩的習慣與風氣，也必須歸功於社會互信，「因為我們非常信任民眾，人們有時也會對我們報以相同的信任。」她也提到，「這是駭客們第一次真的感覺自己像是土木工程設計師。」

報導中提到，台灣2014年太陽花學運時，一群公民「駭客」聚集在一起，合作開發各式項目，利用現有數據解決社會挑戰，之後也獲政府邀請，透過群眾外包（crowdsource）與分析公民觀點的方式，影響新法律的制定。唐鳳就是當時的其中一員，她認為，政府能夠快速應對疫情危機，部分原因出自於過去的危機讓大家明白積極應對的價值與重要性。

▲陳建仁視訊出席英國會聽證會，分享台灣防疫經驗。（圖／翻攝自英國國會網站）

台灣前副總統、知名流行病學家陳建仁（Chien-Jen Chen）本周稍早向英國國會議員表示，除了精心設計的接觸史追蹤系統、入境旅客的嚴格隔離檢疫規定以外，台灣的「超民主」（hyper-democracy）本質，以及公衛官員贏得大眾信任的努力，都是成功抗疫的關鍵因素。

BBC指出，在上位者不僅回應來自民間的聲音，也會透過網路迷因反駁錯誤資訊，文中就以行政院長蘇貞昌一邊搖著屁股，一邊解釋口罩與衛生紙原料不同的自嘲漫畫為例，說明政府積極闢謠的策略。

唐鳳認為，政府「對於謠言的幽默感」絕對會被瘋傳，大多數人很有可能先看見闢謠資訊，才看見錯誤資訊，「這樣一來，他們將會擁有群體免疫力」。她也提到，如果疫情第二波來襲了，台灣的例子表明，在防疫方面，還有一種「從上而下的方式」可以選擇，「而且必須由整個社會來做出這個決定」。

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