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「民宅魔力看板」：34妻發生案件要注意　騎士經過每天跟著唸！屋主解答了

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「民宅魔力看板」：34妻發生案件要注意！騎士經過每天跟著唸　屋主解答了。（圖／東森新聞）

▲民眾說，這看板好像有種魔力，停等紅燈時候都會看著唸一次，每天經過都唸還是不懂。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

宜蘭縣羅東鎮一戶民宅騎樓掛上一幅看板，內容寫「我家34妻有發生案件，提醒投資者注意」，究竟是什麼意思？有網友猜應該是第3任、第4任妻子有糾紛，也有人猜是門牌347號曾發生過事情。對此，實際懸掛看板的屋主也解答了。

這幅看板位於中山路二段與光榮路口，實際詢問當地民眾，大家都有不同看法，「妻就是妻子的意思吧」、「怎麼會有34個妻子這樣」、「34歲老婆，還是說他們吵架」、「是3、4樓，還是寫錯字？」

請繼續往下閱讀...

也有人說，這看板好像有種魔力，停等紅燈時都會看著唸一次，每天經過唸還是不懂。記者實際走一遭，附近民眾很低調不願多談，「我算是稍微知道一點東西，但是我不想找麻煩。」

▼原來347號和隔壁戶疑曾因兩間屋子中間的牆發生糾紛。（圖／東森新聞）

「民宅魔力看板」：34妻發生案件要注意！騎士經過每天跟著唸　屋主解答了。（圖／東森新聞）

究竟「34妻」發生什麼狀況，讓鄰居那麼避諱，直接找上懸掛看板的屋主。原來「34妻」是講門牌號碼347號，是因347號和隔壁戶疑曾因兩間屋子中間的那道牆發生糾紛，在使用牆面時，347號覺得被影響了，雙方產生嫌隙，屋主才會掛出這幅看板，要大家小心「34妻」。

掛看板屋主妻子說，「因為我們跟他有鬧過事情啦，為了這個房子的事情，以前這買房子都一起蓋，為了法律弄個屋頂不給我弄。」如今真相大白，而怪看板也早已成為地方熱門話題。

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