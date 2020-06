美前國務卿倒戈挺拜登…轟總統「一直在說謊」　川普提波灣戰爭回嗆！

▲美國前國務卿鮑爾(Colin Powell)公開表態支持民主黨總統候選人拜登,而非同為共和黨的現任總統川普。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

美國前國務卿鮑爾(Colin Powell)於7日宣布,他將投票給民主黨候選人拜登(Joe Biden),不支持同為共和黨的現任總統川普。他抨擊,總統的行為偏離憲法,過去幾年「一直在撒謊」卻沒有被究責。川普稍晚對此反擊,提及鮑爾任內發起的波斯灣戰爭,「鮑爾不是說伊拉克擁有『大規模毀滅性武器』嗎?他們沒有,但我們還是去打仗了!」

鮑爾7日在CNN節目《國情咨文》(State of the Union)上宣布,他在11月總統大選時,將投票給拜登,並稱兩人在社會及政治議題上立場相近,「我今年當然不會以任何方式支持川普總統……我與他(拜登)共事35、40年了。他現在是一名候選人,而我將會投票給他」。

▲鮑爾批評川普處理「佛洛伊德之死」示威的方式,並稱川普偏離憲法,「一直在說謊」。(圖/路透)



綜合《華盛頓郵報》、CBS報導,鮑爾批評川普處理「佛洛伊德之死」示威的方式。他認為總統正在偏離憲法,而且「一直在說謊」,卻未被同黨議員究責,「共和黨與總統認為他們在某種程度上是免疫的,他們可以想說什麼就說什麼。更麻煩的是,國會只會坐在那裡,對於總統正在做的事情毫不抗拒。」

鮑爾說,美國並不是只有總統的國家,還有國會與最高法院,「最重要的是,我們擁有美國人民,也就是擁有投票權的人」,呼籲美國人民秉持良心,把票投給對整個國家有利的候選人。

▲鮑爾(Colin Powell,左)在前總統小布希(George W. Bush,右)任內擔任國務卿。(圖/達志影像/美聯社)

鮑爾是共和黨成員,也是一名退役的四星上將,曾在小布希(George W. Bush)總統任內前後擔任國務卿及參謀長聯席會議(CJCS)主席。他2012年投票給前總統歐巴馬(Barack Obama),2016年支持希拉蕊(Hillary Clinton),如今表態力挺拜登,被視為最新一次脫離共和黨的行動。

Colin Powell, a real stiff who was very responsible for getting us into the disastrous Middle East Wars, just announced he will be voting for another stiff, Sleepy Joe Biden. Didn’t Powell say that Iraq had “weapons of mass destruction?” They didn’t, but off we went to WAR!