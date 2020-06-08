「你會對我們開槍嗎？」5歲非裔小妹示威爆哭…暖警單膝下跪溫柔安撫

▲德州休士頓一名警察在示威現場暖心安慰5歲非裔小女孩。（圖／翻攝Twitter@iamsimeonb）



記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威延燒，德州休士頓5歲小女孩西蒙恩（Simone）跟著爸媽來到示威現場，她看見警察時大哭詢問，「你會對著我們開槍嗎？」。此時，一名警官單膝跪地，摟著孩子溫柔安撫，「我們是來保護你們的」，影片在網路上瘋傳。女童父親表示，他很感謝這名警察展現「好的執法」應該是什麼模樣。

綜合《休士頓紀事報》、《福斯新聞》報導，在休士頓市中心2日的示威現場，大批民眾高喊佛洛伊德的名字，警方隨即湧入嚴陣以待。西蒙恩也跟著爸媽參與遊行，但一看見從頭到腳全副武裝的警察，忍不住開始哭泣，詢問一名前來關切的警官，「你會對我們開槍嗎？」

此時，警官單膝跪下，用一隻手臂摟住小女孩，溫柔地說，「我們是來保護你們的。我們根本不是來這裡傷害你們的。好嗎？妳可以抗議，也可以開派對，妳可以做任何想做的事。但不要打破任何東西。」西蒙恩聽完以後，立刻乖巧地點點頭。

During the protest in Houston yesterday one of the police officers noticed my daughter crying. She asked him “Are you gonna shoot us” he got down on one knee wrapped his arm around her and responded: pic.twitter.com/gQWF7HMf3l — SimeonB(@iamsimeonb) June 3, 2020

小女孩的父親西米恩（Simeon Bartee）把過程拍攝下來，分享到推特上，如今已經高達320萬次觀看。西米恩非常感謝警察的善心，讓他看見「好的執法」與「好警察」應該是什麼模樣，「我只是希望讓每一名美國人都明白，黑人的命也是命」。

小女孩的母親希恩（Sion Bartee）表示，當時聽見那一段回應忍不住落淚，因為警官其實沒有必要單膝跪下安慰女兒，「所以我很感謝他（警官）在那一刻來到她身邊，給予足夠的關心」。她也坦言，過去從未想過要與女兒談論「佛洛伊德之死」這樣的話題，「這讓我以不同的心態坐下來，跟她談論正在發生的事，但更重要的是，確保她真的理解了」。

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