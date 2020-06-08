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英國示威者聲援非裔之死　怒放倒百年奴隸商雕像狂踩「推入河中」

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▲▼英國布里斯托爾（Bristol）抗議群眾，將17世紀奴隸商、國會議員、慈善家科爾斯頓（Edward Colston）的雕像放倒。（圖／翻攝自推特「@JoePajak」）

▲英國抗議群眾將17世紀奴隸商、國會議員、慈善家科爾斯頓（Edward Colston）的雕像推入河中。（圖／翻攝自推特「@JoePajak」）

記者張靖榕／綜合外電報導

佛洛伊德之死掀起全球各地的抗議示威，也再次攪痛16世紀至19世紀的黑奴歷史創傷；同樣仍有種族歧視的英國，不分膚色種族年齡，眾多示威者走上街頭，在美國駐倫敦大使館前高喊「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），甚至在布里斯托爾（Bristol）將一尊與黑奴歷史有關的雕像放倒。

CNN報導，全美有成千上萬名示威者走上街頭，名人、政治人物和意見領袖也都以各種方式支持示威。倫敦、羅馬、馬德里、華沙、雪梨、香港和許多城市，從原先對美國的關注，轉而對自己國家本身就存有的種族與歷史不公感到憤怒，因而紛紛走上街頭聲援這長「全球運動」。

儘管英國官員好說歹說小心疫情，數以千計甚至萬計的倫敦民眾仍聚集在美國駐英大使館前，手持大聲公，或高舉牌子，喊著「沒有正義，沒有和平」、「黑人的命也是命」。一名示威者表示，「團結一起，我們會讓我們的聲音被聽見，夠了就是夠了，黑人不能再繼續受苦下去。」

▼英國抗議群眾將17世紀奴隸商、國會議員、慈善家科爾斯頓（Edward Colston）的雕像推入河中。（圖／翻攝自推特「@JoePajak」）

▲▼英國布里斯托爾（Bristol）抗議群眾，將17世紀奴隸商、國會議員、慈善家科爾斯頓（Edward Colston）的雕像放倒。（圖／路透）

英國西南城市布里斯托爾有一座1895年落成的雕像，從那時便在渡河畔隻手托腮佇立125年。這尊雕像的身分是極為爭議的17世紀黑奴販子、國會議員，和布里斯托爾及倫敦等地的醫院、學校、教堂等機構的資助者科爾斯頓（Edward Colston）。上周日（7日）的示威抗議群眾，在高張的情緒中放倒了雕像，將他踩在腳底下，最後推入河中；類似的事件也在蘇格蘭的愛丁堡（Edinburgh）發生。

主要在西方國家成了燎原之火的示威，令政府的防疫社交距離形同虛設。儘管仍有大部分人戴口罩上街，不少人試著保持社交距離，但在擁擠的街頭仍難以避免，甚至可能造成日後再一次的公衛危機。不過相較於病毒帶來的公共危機，示威者們也高喊著種族不平等一直都危害著公共安全。

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