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加拿大爆警「種族執法」槍殺26歲女原民　家族50年內3成員死在警察手中

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▲▼加拿大努查努阿特第九原住民穆爾（Chantel Moore）在家中遭警方射殺。（圖／翻攝自臉書「Grace Frank、Éric Ouellette」）

▲加拿大努查努阿特第九原住民穆爾（Chantel Moore）在家中遭警方射殺。（圖／翻攝自臉書「Grace Frank、Éric Ouellette」）

記者張靖榕／綜合外電報導

正當美國人民因佛洛伊德之死走上街頭時，加拿大日前也發生一起警察擊斃北美原住民的種族事件；26歲的穆爾（Chantel Moore）在家中遭警察開槍射殺。該事件引起全國關注，穆爾的家族將從英屬哥倫比亞出發，到案發地點當面和調查員了解情況，原權團體也呼籲展開獨立調查。

綜合外電報導，目前事發的前因後果以及詳細過程都尚不清楚，僅有的消息顯示，事件發生當時穆爾正在埃德蒙茲頓（Edmundston）的家中，警方前來表明簡單的探訪，卻有員警聲稱穆爾持刀威脅他們的一名同僚，於是拔槍射殺她。

▲▼加拿大努查努阿特第九原住民穆爾（Chantel Moore）在家中遭警方射殺。（圖／翻攝自臉書「Grace Frank、Éric Ouellette」）

▲悲痛的穆爾家屬們，將橫跨北美大陸為她和族人尋求正義。（圖／翻攝自臉書「Grace Frank、Éric Ouellette」）

穆爾是一名努查努阿特第九原住民（Tla-o-qui-aht），政府為他們在加拿大西岸的英屬哥倫比亞設立了10個保護區，族人散居其中。她的家族成員在事發後接受了幾次採訪，和穆爾一起長大的查理（Amy Charlie）表示，所有人會在幾天集合完成，並以英屬哥倫比亞為起點，橫跨整個北美大陸，到東岸美加邊境的埃德蒙茲頓尋求正義。

查理表示，她的祖母馬丁（Nora Martin）也會一起踏上旅程，家族成員們都希望與偵辦此案的調查員見面，並找出當天的真相。馬丁雖然是穆爾祖母的血緣姊妹，但她說在族的文化裡頭，她也是穆爾的祖母。

事實上，穆爾已經不是第一個遇上此類事件的努查努阿特第九原住民，10到15年前，她的家族正經歷另一場因為警暴而喪失親人的痛楚，當時有啟動調查並且推動了一項議案，但馬丁說他們的處境幾乎沒有任何改變。

馬丁的丈夫在50年前遭遇的事件更顯得不公不義，他當時被警方逮捕，和佛洛伊德同樣的是，他也被警察以膝蓋壓制脖頸，但並非死於窒息，而是頸部骨折。

穆爾的家族痛訴他們想要一個答案，而且要這類事情不再發生。東岸新布倫瑞克（ New Brunswick）的原權團體也呼籲，司法系統應以獨立調查偵辦此一事件。

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