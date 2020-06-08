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拜登將赴休士頓見佛洛伊德家屬　多次演講承諾：癒合國家的種族傷口

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▲▼民主黨2020總統大選參選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲拜登將前往慰問受害者家屬，並表示和全國抗議者有廣泛共鳴。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

民主黨籍總統參選人拜登（Joe Biden）的幕僚透露，拜登將在美東時間周一（8日），前往德州休士頓拜訪佛洛依德（George Floyd）家屬。見面將會採不公開方式，他會向佛洛伊德家屬致上慰問之意。

CNN報導，在歐巴馬政府時期曾做過副總統的拜登，除了會親私到休士頓一趟外，也會錄製一段影片，提供給佛洛伊德家屬在9日的喪禮上播放。消息人士指出，拜登並不計畫到場參與當天的喪禮儀式，因為這位替民主黨角逐2020總統大選的候選人，不希望因為自己龐大陣仗的保鑣隨扈在側，而帶給家屬任何困擾。

此前拜登已經在家鄉德拉瓦州（Delaware）和社群鄉親們致過意，也發表過幾次演講，同樣在賓州也呼籲過美國應該終結種族歧視。拜登日前在賓州向擴及全美的抗議者，表達自己與他們的共鳴。

拜登與當前的美國總統川普做出相反的言論，他承諾不會把國家開向「恐懼與分裂」之路，也不會煽動仇恨，「我會尋求使長期蝕傷國家的種族傷口得以癒合，不會圖利他們來達到政治目的，我會做好我的份內事，而且會負起責任，我不會怪罪給任何人。」

拜登發表這番言論的16個小時之前，川普下令在白宮外圍強力清場，開道好讓他徒步走過拉法葉廣場到聖約翰公會教堂前，拿著聖經擺拍，並對著鏡頭喊「我們是全世界最偉大的國家」！

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