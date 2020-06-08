　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

Smart智富／買對車險　轉嫁泡水車維修費

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　陳佩儀

每逢梅雨季、颱風季之際，全台灣常常在短時間內降下暴雨，來不及將車子移到高處的車主，只能眼睜睜地看著愛車淪為泡水車，衍生的維修費用往往讓車主荷包大失血，因此不少人會在買車時一併購買保險。不過，想要轉嫁泡水車驚人的維修費，你有買對保險嗎？

現在，大多數人都有幫車子買保險的概念，除了政府規定的強制險是一定要保的之外，車體損失險（簡稱車體險）與第三人責任險也是許多人會投保的險種。

其中，車體險提供汽車碰撞或損傷之保險保障，依保障範圍可分為甲式、乙式、丙式以及丁式。

公勝保經穎成事業部經理黃文成說，在車體險中，又以甲式的保障範圍最廣，許多民眾會以為買了甲式車體險就萬無一失，但其實「天災在各式車體險皆屬於除外不保事項」，即使是選擇保障範圍最廣的甲式車體險，若是遇上颱風或大雨積水導致車輛損壞，仍是不予理賠。

請繼續往下閱讀...

那麼，想要轉嫁泡水車驚人的維修費，該怎麼辦呢？

目前市面上的車險中，有理賠泡水車的險種有3種：「天災事故損失補償險」、「泡水車補償損失保險」以及「車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」（簡稱颱風洪水險）。

黃文成說，颱風洪水險無法單獨投保，必須先投保車體險才能加保。

不過，颱風洪水險保障範圍廣，包括救護費用、拖車費用，以及因颱風直接造成車子內裝、零配件泡水損害，或是因颱風刮起的招牌、路樹砸壞汽車、狂風造成車窗玻璃破損、車被土石流掩埋等維修費用均在理賠範圍內。

颱風洪水險是目前市面上最常見可理賠泡水車的險種，保額同車體險，也就是車子的剩餘價值，理賠方式則採實支實付，最高給付金額同車子剩餘價值。

舉例來說，假設投保颱風洪水險保額100萬元，且有加保車體險全損理賠無折舊附加條款，若因暴雨導致車子泡水，經理賠人員勘驗、估價等後，維修費用為60萬元，則產險公司負責賠付維修費予承修車廠；若經估價後發現維修費已高出保額，產險公司則會給付保戶100萬元理賠。若無加保車體險全損理賠無折舊附加條款，理賠金會先扣除月折舊後才理賠。

不過，由於颱風洪水險保費並不便宜，以2年內80萬元左右車價的國產車試算，1年的保費約為4,000～5,000元，因此目前有加保颱風洪水險的民眾並不多。

至於天災事故損失補償險及泡水車補償損失保險，這兩種商品都可以單獨投保，不需要先購買車體險。

不過，保額採限額承保，目前市面上最高的承保金額為20萬元，理賠方式同樣是在限額內實支實付。以保額20萬元試算，1年保費約為1,500～2,000元，是颱風洪水險的一半左右。

黃文成指出，車險保費不是每一個人都相同，原則上都是依個案來審核，影響保費高低的因素，除了車子本身的剩餘價值外，車子是國產還是進口、車子的年份等因素，都會影響保費高低。

有些車主可能會視颱風的嚴重情況，再決定是否要臨時加保颱風洪水險，以求花費最少金額。但在氣象局發布海上颱風警報後，產險公司常會暫停受理該類保險業務，重點是這樣也不會節省到保費，因為保費還是以1年期來計算收費，而且中途要退保，保費是不予退還的。

那怎麼投保CP值最高？黃文成建議，3年內新車隨著車體險附加颱風洪水險，因保額是跟車價，因此保額較高；3年以上車齡或無投保車體險的車主，則直接投保天災事故損失補償險或泡水車補償損失保險。

黃文成提醒，若有投保以上3種保險，當愛車不幸泡水時，千萬不要自行先清理車輛或嘗試發動引擎。第1件事情應該先拍照存證，並立刻通知產險公司，請產險公司派員到現場評估災損，以及要把車拖吊到哪一個指定維修場。等待其派員至指定維修廠評估維修費後，才可清理車輛，否則有擴大損失的可能而引起理賠爭議。

更多精彩內容盡在Smart財經好讀

車險懶人包》汽車險保障全餐到！一篇快速看懂所有車險險種和保障內容...
車險新規定「推定全損」是什麼？超額責任險為什麼很重要？
發生車禍要賠多少錢？5大常見損害賠償一次報你知！

ET快訊
93萬罷韓同意票減掉陳其邁市長得票　趙少康驚：19萬票哪來的
名字有「龜」免費登龜山島　網戰爆：誰名字會有龜？..蔡閨本名
痛哭原因曝光！黃捷「畫大紅口紅」弔唁許崑源　法制局長怒嗆：你
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

中興保全科技　五月合併營收為11億2898萬元、年增0.83%

連3黑！5月出口年減2%　財部：防疫商機部分抵銷負面因素

中華電7/2除息交易、8/6發放　每股股利4.226元

Smart智富／買對車險　轉嫁泡水車維修費

鼎炫5月營收年增30.64％創新高　股東會通過配發5元股利

非農數據驚奇強化經濟復甦期待　資金青睞美國固定收益型ETF

聚餐效益加持　餐飲集團瓦城、漢來美食五月營收回溫

有了5G還需要Wi-Fi嗎？　電信業者這樣說

國發會主委龔明鑫：3倍券是「點火用」　企業加碼優惠效益開始顯現

自稱20歲男大生進股市2個月賺進千萬　校方：無法證實、曾有帶風向哄投資案例

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

中興保全科技　五月合併營收為11億2898萬元、年增0.83%

連3黑！5月出口年減2%　財部：防疫商機部分抵銷負面因素

中華電7/2除息交易、8/6發放　每股股利4.226元

Smart智富／買對車險　轉嫁泡水車維修費

鼎炫5月營收年增30.64％創新高　股東會通過配發5元股利

非農數據驚奇強化經濟復甦期待　資金青睞美國固定收益型ETF

聚餐效益加持　餐飲集團瓦城、漢來美食五月營收回溫

有了5G還需要Wi-Fi嗎？　電信業者這樣說

國發會主委龔明鑫：3倍券是「點火用」　企業加碼優惠效益開始顯現

自稱20歲男大生進股市2個月賺進千萬　校方：無法證實、曾有帶風向哄投資案例

貪玩踢鐵板！霸氣貓爪遭「L型狠勾死」　無助呆看求援

曾被爆「半馬假跑」公開道歉！　溫妮6年後收到爆料者留言哭了：大石頭終於放下

中興保全科技　五月合併營收為11億2898萬元、年增0.83%

南投縣新宣布防疫解封原則　縣府洽公「不量體溫」、社區據點開放共餐

PS4悠遊卡一天賣18萬張　OK超商現正預購中、全家今晚6時開放

「人家能玩，我們也要玩！」白眼女神2度遇罷免關卡！首日連署衝破600份　

雲林縣議員質詢警方SOP　分局粉絲專頁遭網友謾罵「沒有法學素養」

7旬翁步行去機場！竟隨導航「山裡走4小時」...在鐵絲圍欄旁被尋獲

黃秋生全新變態殺人恐怖片！《死因無可疑》光靠「眼神」就讓人心底發寒

急與安倍劃清界線！連自民黨議員都不敢戴布口罩

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

財經熱門新聞

台中「方臉大耳男」抱走9.36億大樂透！　大方捐2千萬做公益

精算姓名學包牌！老闆樂中3.4億頭獎

台灣最終只剩下「台積電共和國」

你加油了嗎？　中油6月份發票可抽20萬元加油金

影／味丹為腦癌女病患復刻停產素泡麵　愛心董座準備一箱今天送達

廣明遭判賠百億「跌停鎖死」　母公司廣達股價下跌1.6％

振興三倍券最高回饋出爐！支付業者擬加碼「三倍券變四倍券」

全台薪資大評比！　六都平均薪資都輸給這縣市

興櫃股王昇佳掛牌上櫃大漲6成　736位中籤戶至少現賺23萬元！

無薪假2.8萬人再創逾10年新高！家數減少、人數卻增　寶成是主因

暑假打工旺季到　勞動部：僱主須依法幫工讀生提繳退休金

盟立遭勒索病毒攻擊

勞工紓困貸款已撥款逾673億元！　超過6成申請者已拿到10萬

苗栗2死3傷車禍　美光證實為台中廠員工：盡可能提供協助

更多熱門

相關新聞

美元債券基金翻紅　投資人布局有撇步

美元債券基金翻紅　投資人布局有撇步

美國聯準會（Fed）開始大舉購債，增添市場信心，根據理柏統計，本季以來（3月31日至5月25日）投資美元債券為主的境外基金報酬率全數翻正。法人預估，「折翼天使」的規模將大幅增加，未來可望出現一波反彈，投資人不妨分批布局，掌握長線回報。

渣打：75%台灣人面臨財富缺口　退休金2622萬難過理想生活

渣打：75%台灣人面臨財富缺口　退休金2622萬難過理想生活

兩新一重商機！瑞銀看好3行業

兩新一重商機！瑞銀看好3行業

後疫情時代！台股布局選股至上

後疫情時代！台股布局選股至上

依預期年報酬率決定是否換股

依預期年報酬率決定是否換股

關鍵字：

Smart智富理財

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

春風弔唁許崑源110分　親揭2人關係

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

王浩宇服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」！杏仁哥遭押上警車

隔7年再生兒子…應采兒吐真實心聲！

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面