Smart智富／買對車險　轉嫁泡水車維修費



文／Smart智富雜誌 陳佩儀

每逢梅雨季、颱風季之際，全台灣常常在短時間內降下暴雨，來不及將車子移到高處的車主，只能眼睜睜地看著愛車淪為泡水車，衍生的維修費用往往讓車主荷包大失血，因此不少人會在買車時一併購買保險。不過，想要轉嫁泡水車驚人的維修費，你有買對保險嗎？

現在，大多數人都有幫車子買保險的概念，除了政府規定的強制險是一定要保的之外，車體損失險（簡稱車體險）與第三人責任險也是許多人會投保的險種。

其中，車體險提供汽車碰撞或損傷之保險保障，依保障範圍可分為甲式、乙式、丙式以及丁式。

公勝保經穎成事業部經理黃文成說，在車體險中，又以甲式的保障範圍最廣，許多民眾會以為買了甲式車體險就萬無一失，但其實「天災在各式車體險皆屬於除外不保事項」，即使是選擇保障範圍最廣的甲式車體險，若是遇上颱風或大雨積水導致車輛損壞，仍是不予理賠。

請繼續往下閱讀...

那麼，想要轉嫁泡水車驚人的維修費，該怎麼辦呢？

目前市面上的車險中，有理賠泡水車的險種有3種：「天災事故損失補償險」、「泡水車補償損失保險」以及「車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」（簡稱颱風洪水險）。

黃文成說，颱風洪水險無法單獨投保，必須先投保車體險才能加保。

不過，颱風洪水險保障範圍廣，包括救護費用、拖車費用，以及因颱風直接造成車子內裝、零配件泡水損害，或是因颱風刮起的招牌、路樹砸壞汽車、狂風造成車窗玻璃破損、車被土石流掩埋等維修費用均在理賠範圍內。

颱風洪水險是目前市面上最常見可理賠泡水車的險種，保額同車體險，也就是車子的剩餘價值，理賠方式則採實支實付，最高給付金額同車子剩餘價值。

舉例來說，假設投保颱風洪水險保額100萬元，且有加保車體險全損理賠無折舊附加條款，若因暴雨導致車子泡水，經理賠人員勘驗、估價等後，維修費用為60萬元，則產險公司負責賠付維修費予承修車廠；若經估價後發現維修費已高出保額，產險公司則會給付保戶100萬元理賠。若無加保車體險全損理賠無折舊附加條款，理賠金會先扣除月折舊後才理賠。

不過，由於颱風洪水險保費並不便宜，以2年內80萬元左右車價的國產車試算，1年的保費約為4,000～5,000元，因此目前有加保颱風洪水險的民眾並不多。

至於天災事故損失補償險及泡水車補償損失保險，這兩種商品都可以單獨投保，不需要先購買車體險。

不過，保額採限額承保，目前市面上最高的承保金額為20萬元，理賠方式同樣是在限額內實支實付。以保額20萬元試算，1年保費約為1,500～2,000元，是颱風洪水險的一半左右。

黃文成指出，車險保費不是每一個人都相同，原則上都是依個案來審核，影響保費高低的因素，除了車子本身的剩餘價值外，車子是國產還是進口、車子的年份等因素，都會影響保費高低。

有些車主可能會視颱風的嚴重情況，再決定是否要臨時加保颱風洪水險，以求花費最少金額。但在氣象局發布海上颱風警報後，產險公司常會暫停受理該類保險業務，重點是這樣也不會節省到保費，因為保費還是以1年期來計算收費，而且中途要退保，保費是不予退還的。

那怎麼投保CP值最高？黃文成建議，3年內新車隨著車體險附加颱風洪水險，因保額是跟車價，因此保額較高；3年以上車齡或無投保車體險的車主，則直接投保天災事故損失補償險或泡水車補償損失保險。

黃文成提醒，若有投保以上3種保險，當愛車不幸泡水時，千萬不要自行先清理車輛或嘗試發動引擎。第1件事情應該先拍照存證，並立刻通知產險公司，請產險公司派員到現場評估災損，以及要把車拖吊到哪一個指定維修場。等待其派員至指定維修廠評估維修費後，才可清理車輛，否則有擴大損失的可能而引起理賠爭議。

更多精彩內容盡在Smart財經好讀

★車險懶人包》汽車險保障全餐到！一篇快速看懂所有車險險種和保障內容...

★車險新規定「推定全損」是什麼？超額責任險為什麼很重要？

★發生車禍要賠多少錢？5大常見損害賠償一次報你知！