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WHO前秘書長批評：中國太晚承認「病毒會人傳人」

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▲▼瑞士日內瓦世界衛生組織總部,WHO總部。（圖／路透社）

▲位於瑞士日內瓦的世界衛生組織總部。（圖／路透社）

文／中央社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，曾在任內成功對抗SARS的世衛前秘書長布倫特蘭德批評，中國拖太久才承認病毒會人傳人，歐洲也反應太慢，她並讚賞台灣等國成功抗疫。

布倫特蘭德（Gro Harlem Brundtland）曾擔任挪威總理多年，1998至2003年出任世界衛生組織（WHO）秘書長。她在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情期間曾扮演關鍵的協調角色，並派專家到台灣協助抗疫，成功阻止疫情傳播。

布倫特蘭德接受最新一期德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）專訪時，批評中國拖延通報是疫情擴大的原因。她說，人傳人的傳染途徑明明1月1日即相當清楚，但中國直到1月20日才公開證實，就目前所知，拖太久才承認人傳人是中國最大的錯誤。

至於中國是否刻意隱瞞疫情，布倫特蘭德說，中國面積廣大，內部有利益衝突，需要深入研究才能判斷。

挪威前總理布倫特蘭(Gro Harlem Brundtland)。(圖／達志影像／美聯社)

▲挪威前總理、世衛前秘書長布倫特蘭德（Gro Harlem Brundtland）。（圖／達志影像）

對於外界批評世衛偏袒中國，布倫特蘭德回應說，世衛只能竭力督促中國提供資訊，在中國沒有執行權。2003年SARS爆發時，中國刻意隱瞞疫情，世衛完全無法獲得資訊，她得公開施壓中國才願意合作，「現在中國強大多了，像我當年那樣批評的話，會有對方拒絕合作的風險」。

布倫特蘭德也指責歐洲反應太慢，讓歐洲一度成為疫情風暴中心。她說，許多歐洲國家對自己醫療體系的承載能力太過樂觀，並低估病毒的傳染力，以她身處的挪威為例，一開始誤以為能追蹤每一位受感染的人，直到3月才發現有確診病例卻找不到傳播路徑，只好執行封城措施。

對於美國總統川普宣布退出世衛，布倫特蘭德表示，這樣做違反美國利益，況且華府有很多反對的聲音，難以想像美國真的終止會員資格和義務。如果美國真的離開世衛，其他國家會補上缺口，畢竟全球性衛生組織的重要性大家都很清楚。

布倫特蘭德並稱讚台灣、南韓等國防疫成功，她說，這些國家動作快又有決斷力，證明維護所有人的健康有時比確保個人自由更重要。

世衛這次對抗疫情反應遲緩，各國要求改革的呼聲不斷，布倫特蘭德表示，飛行是病毒散布的重要管道，但現有國際衛生條例（IHR）對此幾乎沒有限制，這點必須改善。

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