巴西也爆非裔之死！　5歲童遭白人女獨留電梯「9樓墜落慘死」掀種族示威

▲ 達西瓦的祖母在孫子喪命的大樓外示威抗議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「佛洛伊德之死」掀起全美抗議之際，南美洲的巴西也爆發種族示威。一名非裔女傭將年僅5歲的兒子暫時託付給她的白人雇主照顧，未料雇主按下頂樓的按鈕後，將男童獨自留在電梯內，導致他一個人到達9樓，從窗戶墜落地面而死，點燃巴西非裔怒火。

5歲的米格爾‧達西瓦（Miguel da Silva）是一名非裔，2日在雷西非市從母親工作的大樓9樓墜落身亡。這名母親將達西瓦暫時交給白人女雇主後，便牽著雇主的寵物出門溜狗。監視器錄下白人女子與達西瓦在電梯內的互動，可見她按下頂樓的按鈕，便轉身走出電梯，將達西瓦獨自留在裡面。達西瓦接著搭電梯到達9樓，從窗戶爬上陽台欄杆後墜樓，一條小生命離開人世。

數百名巴西人5日走上雷西非市街頭，高舉「黑人的命也很重要」的標語。示威者費雷拉（Nathalia Ferreira）表示，「參加這場抗議活動很重要。因為米格的生命代表其他許多黑人小孩面臨的現實，就像那些家庭幫傭的小孩。他可能就是我們之中的任何一個人。」

抗議者戴著口罩防範新冠病毒（COVID-19），身穿印有達西瓦照片的衣服，從法院一路遊行到他墜落的大樓。來自伯南布哥黑人婦女團體的奥利维拉（Monica Oliveira）表示，「我們擔心，這項罪行會被從輕處理、不用受到懲罰。伸張正義非常重要。」

巴西的種族關係令人擔憂，就如同美國，且是美洲最後一個廢除奴隸制度的國家。非裔佔巴西總人口的56%，平均收入卻只有白人的一半，預期壽命較短，且面臨根深蒂固的種族歧視。

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