罩杯「A→30H」渾圓挺胸前！金髮妹想當「人間性玩偶」　日日催眠自己當腦妹

▲藍寶石整形前後。（圖／翻攝自Instagram／sapphiresaintofficial）

記者黃心瑀／綜合報導

27歲美國女子藍寶石（Sapphire Saint）的夢想，是成為一名「性玩偶」，於是她遇見了她的前夫兼「乾爸爸」，並獲得了一些贊助，開始進行變身手術，到目前為止，除了抽脂、注射肉毒桿菌之外，她還對鼻子跟眼睛進行整容，更進行了3次的豐胸手術，從A罩杯提升到30H，一共砸下了75000美元（約225.6萬元台幣）。

根據外媒報導，藍寶石成年之後的夢想就是努力成為一名「性玩偶」，並且還找到了一名高齡76歲的「乾爸爸」獲得贊助，極盡努力的做了許多整形手術，兩人隨後雖然結了婚，但卻傳出在近日已經離婚的消息。

藍寶石表示，到目前為止，她為了要成為然人間性玩偶，除了抽脂、施打肉毒桿菌之外，還進行了鼻子跟眼睛的整形手術，在胸部方面她則是在經歷3次手術之後，從原本的A罩杯變成30H罩杯，可說是變化非常大。

在 Instagram 查看這則貼文 Sapphire Saint（@sapphiresaintofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 2 日 下午 4:39 張貼

另外，藍寶石每天都還會對自己施行「催眠」，目的是讓自己可以變得笨一點，好讓她可以讓乾爸爸更喜歡她；剩餘的時間她都用來經營社群媒體、購物、聚會跟做愛。對此，藍寶石說她從很小的時候，就想成為一名性玩偶，並且還會幻想有自己一名住在好萊塢的乾爸爸。

藍寶石說，第一筆手術費用是乾爸爸幫她付的，因為乾爸爸想要她看起來看起來不真實，但現在因為她個人的收入更多，所以整容費用大多是自己支出，目前兩人已經處於離婚狀態，接下來她還想要進行豐唇、隆鼻、塑身等其他的手術；她更不諱言的稱，自己大多數都只有跟男人度過性生活，沒有約會，自己就像一名蕩婦一樣。

藍寶石經常因為外表跟行為，收到附近居民或是網友的負面評論，但她樂觀的堅信消極的情緒只會徒增不安全感，所以當遇到有人跟她說她看起來就像一名塑膠娃娃時，她會把這個當作一種稱讚，而且家人也很支持她，每天更會收到許多男人的邀約，酸言酸語都是那些忌妒她的女人所說的。