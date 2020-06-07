反對併吞「約旦河西岸」！以色列數千人示威　喊話以巴之間要更團結

▲以色列數千人6日在第二大城特拉維夫（Tel Aviv）示威，反對政府打算吞併已遭占領的約旦河西岸部分地區。（圖／路透）

文／中央社特拉維夫6日綜合外電報導

數千名以色列民眾今天晚間在以國第二大城特拉維夫（Tel Aviv）進行示威，反對政府打算吞併已遭占領的約旦河西岸（West Bank）部分地區的計畫。

這場集會活動由左翼非政府組織和政黨發起，示威民眾揮舞以色列和巴勒斯坦旗幟，手持標語反對占領約旦河西岸及可能吞併其部分土地。

▲以色列示威民眾戴著口罩，抗議時也盡量保持距離。（圖／路透）



根據《路透社》報導，抗議民眾戴著口罩，彼此之間依據2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實施的限制措施保持距離，手中標語寫著「不要吞併，不要占領，支持和平與民主」。

美國總統川普今年年初公布充滿爭議的中東計畫，允許以色列吞併約旦河西岸猶太人屯墾區和其他戰略要地。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日前與中間派政治聯盟藍白聯盟（Blue and White）領袖甘茨（Benny Gantz）達成共組聯合政府的協議，根據協議的一部分，尼坦雅胡最快可能在7月1日將川普的計畫交付內閣和國會尋求背書。

▲以色列示威民眾呼籲巴勒斯坦人與以色列人之間要更加團結。（圖／路透）

這項計畫也設想巴勒斯坦建國，但領土不但減少，也沒有滿足巴勒斯坦人最大的訴求，也就是將首都設在東耶路撒冷。巴勒斯坦已經斷然拒絕這項計畫。

一名示威民眾呼籲巴勒斯坦人和以色列人之間要更加團結。示威民眾史瑞柏（Anat Schrieber）告訴《法新社》，巴勒斯坦人和猶太人之間已經對彼此造成太多傷害，「我們是兄弟，我們都屬於這裡，團結合作會比單打獨鬥力量更大」。

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