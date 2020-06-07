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澳洲今年第3起「鯊魚咬死人」！他遭3公尺白鯊狠啃左腳...當場慘死

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▲鯊魚。（圖／取自免費圖庫pxhere）

▲澳洲今年已經發生第3起鯊魚攻擊致死案件。（圖／取自免費圖庫pxhere）

記者康心禹／綜合報導

澳洲7日又傳出一起衝浪客遭鯊魚咬死的案件！事情發生在昆士蘭州布里斯本（Brisbane）南方約100公里的國王崖（Kingscliff），一名60歲的澳洲男子衝浪時遭到3公尺長的鯊魚攻擊，左腿遭嚴重咬傷，急救後仍不幸死亡。這起事故是澳洲今年已知的第3起鯊魚攻擊致死事件。

據《海峽時報》（The Strait Times）報導，其他衝浪客見到該名男子遭咬之後，立刻上前援助，與鯊魚搏鬥之後將受傷男子救上岸。然而，該名男子傷勢過重，上案急救後仍不治身亡。

警方表示，死者身分尚未正確認，不過據信是昆士蘭州當地人，年紀約60歲左右。這起事故是澳洲今年已知的第3起鯊魚攻擊致死事件。

澳洲是鯊魚襲擊事件發生率最高的國家之一，但致死案例不多。據雪梨塔隆加動物園（Taronga Zoo）的資料顯示，澳洲去年發生了27起鯊魚攻擊事件，所幸無人死亡。

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