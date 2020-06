澳洲今年第3起「鯊魚咬死人」！他遭3公尺白鯊狠啃左腳...當場慘死

▲澳洲今年已經發生第3起鯊魚攻擊致死案件。(圖/取自免費圖庫pxhere)

記者康心禹/綜合報導

澳洲7日又傳出一起衝浪客遭鯊魚咬死的案件!事情發生在昆士蘭州布里斯本(Brisbane)南方約100公里的國王崖(Kingscliff),一名60歲的澳洲男子衝浪時遭到3公尺長的鯊魚攻擊,左腿遭嚴重咬傷,急救後仍不幸死亡。這起事故是澳洲今年已知的第3起鯊魚攻擊致死事件。

據《海峽時報》(The Strait Times)報導,其他衝浪客見到該名男子遭咬之後,立刻上前援助,與鯊魚搏鬥之後將受傷男子救上岸。然而,該名男子傷勢過重,上案急救後仍不治身亡。

Surfer, 60, dies after being mauled by 10-foot shark in Australiahttps://t.co/5PgV0gllXl pic.twitter.com/YcTaa4DuH6