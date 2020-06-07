北韓開學首日畫面曝光！睽違2月重啟校園　國中弟戴愛迪達黑口罩上課

▲ 男學生戴著愛迪達口罩。（圖／翻攝自今日朝鮮）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）重創全球，號稱零確診的北韓為防堵病毒傳播，各級學校皆延後開學，國高中小學生直到3日才回到校園上課。北韓對外宣傳媒體《今日朝鮮》7日公開平壤普通江區域一所國中開學第一天的影片，可見學生在教室內戴著各式各樣的口罩，還有人戴著時髦的愛迪達黑色口罩。

《今日朝鮮》影片顯示，開學前一天，教師獨自在教室內擦拭桌子、準備迎接學生。3日開學當天，因疫情而冷清的街道重新熱鬧起來，四處可見穿著制服、揹著書包的學生。一名受訪的國二女學生表示，「放假期間我的身體變強壯，身高也長高了。」

該校開學典禮以視訊方式進行，在辦公室內的校長全春海（전춘해，音譯）透過北韓自行開發的「萬里鏡」視訊軟體，向教室裡的學生喊話。畫面中可見，每名學生都戴上口罩，不論是上學路上或是課堂上都不脫下。一名男學生更戴上印著德國運動品牌愛迪達標誌的黑色口罩，格外受到關注。

影片中的教室牆面上除了地圖、英文字母表，還貼滿各種尊崇領導人金正恩的宣傳標語。學生在數學課上學習方程式、英文課上學習句型，下課時則會互相聊天，或喝著學校分配的豆漿。

北韓通常每年4月1日開學，今年受到新冠疫情影響，延後開學超過2個月。平壤當局3日開學當天便利用《今日朝鮮》、《回音》等多個官媒，大篇幅報導各所學校生氣勃勃的模樣，強調疫情穩定後，社會逐漸回到正軌。

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