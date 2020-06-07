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刪光累計數據　巴西總統硬要解封嗆：要退出「立場偏頗的WHO」

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▲巴西總統波索納洛。（圖／路透社）

▲巴西總統波索納洛。（圖／路透社）

實習記者任珈萱／綜合報導

巴西新冠肺炎確診人數是全球第二炎、死亡人數則第三，疫情發生至今，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一直反對各州自行實施的封城令，而世界衛生組織（WHO）則警告拉丁美洲，若政府過早解封會有風險。這話也引起波索納洛不滿，揚言要退出WHO。

綜合外媒報導，巴西的確診人數和死亡人數依然攀升，但是波索納洛仍要求各州趕快解除封城令，原因則是「經濟損失，比公衛來的重要」；不僅如此，巴西衛生部統計新冠肺炎確診和死亡人數的網頁於5日暫時關閉，隔天再次開啟時，只能看到「過去24小時的確診、死亡及病癒數據」，已經看不到累積數據。

據報導，世衛組織發言人哈里斯（Margaret Harris）對此表示，解封的關鍵條件，就是疫情的緩和。波索納也表示，有考慮要退出WHO，除非WHO不是「立場偏頗的政治組織」。

巴西報社「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）還在頭版點出，波索納洛說「新冠肺炎只是小流感」，但卻每一分鐘就殺死一個巴西人。

墨西哥國立自治大學的流行病學家和公共衛生教授阿方索·瓦列霍斯·帕拉斯（Alfonso VallejosParás）表示，拉丁美洲的感染率很高，很難估計何時會降低感染速度。

美國總統川普也於上月表示，美國將終止與世衛組織的關係，並指責WHO成為大陸的偶像，因為那裡是新冠病毒首次出現的地方。

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