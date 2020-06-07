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連六漲！油價明天起調漲0.7元「快把愛車油箱加滿！」

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▲北半球進入夏天用油旺季，台灣中油今（7）日宣佈國內汽、柴油零售價格明天起將再度調漲。（圖／記者姜國輝攝）

▲北半球進入夏天用油旺季，台灣中油今（7）日宣佈國內汽、柴油零售價格明天起將再度調漲。（圖／記者姜國輝攝）

記者林淑慧／台北報導

用車族加油要快！隨著北半球進入夏天用油旺季，帶動國際油價上漲，台灣中油今（7）日宣佈國內汽、柴油零售價格明起約各調漲0.7元及0.6元，這將是國內連續六周調漲油價，提醒民眾把握時間在今天凌晨前加滿愛車油箱，才能替自己省點荷包。

依據中油浮動油價調整機制計算，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升20.6元、95無鉛汽油每公升22.1元、98無鉛汽油每公升24.1元、超級柴油每公升18.0元。

請繼續往下閱讀...

台灣中油表示，本週受北半球進入夏天開車用油旺季、OPEC+擬維持減產目標970萬桶/日不變等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶38.85美元，較前週34.07美元上漲4.78美元，新臺幣兌美元匯率升值0.112元，國內油價依公式計算漲幅為10.88％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.9元及1.8元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.7元及0.6元，另1.2元皆由台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

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