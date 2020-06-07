南韓政府回應了！北韓威脅「撕毀軍事協議」...曝金正恩下一步

▲金與正飆罵脫北者，揚言撕毀軍事協議。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）統一戰線部發言人在5日的談話中，向南韓放話關閉開城工業區裡的南北共同聯絡事務所，兩韓緊張局勢再度升溫！南韓統一部7日呼籲，雙方應遵守、並履行2018年南北首腦會談裡簽訂的各種協議。

南韓統一部補充道，「遵守、履行《板門店宣言》內南北元首所簽署的各項協議，為我政府之基本立場。」

韓媒推測，該段對話可能是針對金與正與統一戰線部提及的關閉南北事務所、關閉開城工業區、撕毀919軍事協議，呼籲北韓當局應履行《板門店宣言》，勿輕舉妄動。

北韓近日動作頻頻，統一戰線部5日曾在「敵人終究還是敵人」為題的談話中怒斥南韓當局5月31日放任脫北者在兩韓邊境空飄傳單的行為，「此前我們一直掃清南方潑來的髒水，身心疲憊的我們再也不忍了，在這件事中，我們得到一個結論：敵人終究是敵人！」，最後甚至威脅，「若持續放任，那麼我們做出讓南朝鮮（南韓）頭痛的事，你們應該也無話可說了吧」，無形中預告不排除展開軍事挑釁行為。

▲金正恩曾提出強化核武威懾力，不排除下一步發起軍事挑釁。（圖／路透社）

在金與正罕見出面痛批脫北者與南韓當局後，外界嚴密觀測金正恩的動向。韓媒《News1》分析，在主持第7屆第4次勞動黨軍事委員會後，時隔14天仍未對外公開露面的金正恩，下個行程有可能出面協調、解決兩韓關係，畢竟若真的關閉南北事務所、關閉開城工業區、停止金剛山觀光事業、甚至撕毀919軍事協議，都可能讓兩韓元首2年前好不容易維持的信任瞬間化為泡影。

不過專家們也指出，金正恩3月9日曾親自指導前線長距離砲兵部隊訓練、3月22日參觀戰術誘導武器示範射擊可能會在兩韓交界地帶做出軍事挑釁行為，5月親自主持軍事委員會時又表示要「強化核武威懾力」，加上統一戰線部曾在談話中表示「做出讓南朝鮮頭痛的事也沒差」、「走著瞧吧」，因此不排除金正恩下一步可能會再次進行軍事挑釁。

而南韓外交部隨後在7日下午表示，已和美國外交高層討論近日北韓局勢變化，雙方一致認為金與正在北韓國內的影響力已大到不容忽視，目前雙方正密切注視北韓的動向。

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