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誰是最大戶？7月1日欠稅大戶名單「全都露」　為期半年

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部7月將公布2020年欠稅大戶名單。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部將於今年7月1日上午8時，就繳納期限至今年4月10日以前的確定欠稅案件，個人欠稅金額逾1000萬元、營利事業欠稅金額逾5000萬元的欠稅人，於該局網站辦理公告，公告欠稅人姓名或名稱與內容，公告期間6個月，至今年12月31日止。

台國稅局說明，為有效防止大戶欠稅，依稅捐稽徵法第34條第1項及財政部相關函釋規定，各稅捐稽徵機關對確定的重大欠稅案件的欠稅人姓名或名稱與內容，於每年7月1日至12月31日公告刊登於「重大欠稅公告專區」網站方便民眾查找，並視欠稅變動更新公告內容。

請繼續往下閱讀...

黃任中家族　包辦個人欠稅之王多年

財政部自2010年開始公布欠稅大戶名單至今已經10個年頭。依據財政部統計，去（2019）年總計有938件重大欠稅案件，合計欠稅965.52億元，其所公布的欠稅大戶個人名單中，黃任中家族繼續包辦，黃若谷為18.9億元居首、黃任中18.82億元，黃任中姊妹夏黃新平欠稅12.31億元也入榜，黃任中家族成為欠稅之王從未換過，累積欠稅超過50億元，但其家族成員也都遠赴國外難以追回。

至於企業部分則是環亞大飯店積欠逾24.49億元、博達科技欠11.72億元居次，第3、4名為台中知名酒店「金錢豹」旗下酒店，分別為松竹皇宮大酒店欠稅11.34億元、紅頂酒家欠稅10.7億元；第5名為進巨企業有限公司欠稅10.22億元，也同樣多是久欠不繳稅的企業。

台北國稅局表示，因稅款向代收稅款機構繳納後至實際劃解稅款入國庫有作業時間落差，欠稅人如有繳清欠稅者，請儘速與國稅局聯絡，並提示繳清的相關證明文件，經查證無誤後，將立即予以更新。台北國稅局也呼籲，欠稅人儘速清繳稅款，以免遭公告欠稅資料，影響聲譽，得不償失。

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