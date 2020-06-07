60公分電線「插尿道自慰」掉到膀胱　醫傻眼：他騙是吞耳機

▲男子的充電線卡在膀胱裡面。（圖／翻攝自thesun推特）

實習記者任珈萱／綜合報導

印度阿薩姆邦（Assam）近日一位30歲的男性為了追求性刺激，自慰時將手機充電線插入尿道，經過5天後，因為腹部疼痛就醫，還謊稱是「把耳機吃下肚」，後來照X光才發現，充電線一直都在膀胱裡。

綜合外媒報導，該名男子「進行尿道自慰」時，竟把一條60公分的手機充電線插入尿道中；但經過5天後，因為腹部疼痛，選擇就醫。但他卻向醫生表示，自己是因為把耳機吃下去，所以肚子很痛，結果進行糞便檢查時，完全找不到電線。

據報導，醫生安排手術後，一樣在腸胃裡找不到任東西，照了X光才發現，電線一直都卡在膀胱裡面。

據了解，外科醫生伊斯蘭堡（Walliul Islam）表示，「患者帶著嚴重的腹部疼痛來找我們，他跟我們說，是誤吞耳機，但進行手術時，什麼也沒找到，照X光後，確認是在膀胱後，立刻進行手術，恢復狀況也良好」。

伊斯蘭堡也表示，「我動了25年的手術，第一次在手術台看到這種事情，而這種行為是自慰的一種類型，是將物體或液體插入尿道，但是這種狀況可能會失控 ；如果患者告訴我們事實，就可以取消手術，並將電線拿出來」。最後醫生也說，患者的精神狀況沒有問題，只是沉迷於獲得性快感。