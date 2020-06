60公分電線「插尿道自慰」掉到膀胱　醫傻眼：他騙是吞耳機

▲男子的充電線卡在膀胱裡面。(圖/翻攝自thesun推特)

實習記者任珈萱/綜合報導

印度阿薩姆邦(Assam)近日一位30歲的男性為了追求性刺激,自慰時將手機充電線插入尿道,經過5天後,因為腹部疼痛就醫,還謊稱是「把耳機吃下肚」,後來照X光才發現,充電線一直都在膀胱裡。

綜合外媒報導,該名男子「進行尿道自慰」時,竟把一條60公分的手機充電線插入尿道中;但經過5天後,因為腹部疼痛,選擇就醫。但他卻向醫生表示,自己是因為把耳機吃下去,所以肚子很痛,結果進行糞便檢查時,完全找不到電線。

據報導,醫生安排手術後,一樣在腸胃裡找不到任東西,照了X光才發現,電線一直都卡在膀胱裡面。

據了解,外科醫生伊斯蘭堡(Walliul Islam)表示,「患者帶著嚴重的腹部疼痛來找我們,他跟我們說,是誤吞耳機,但進行手術時,什麼也沒找到,照X光後,確認是在膀胱後,立刻進行手術,恢復狀況也良好」。

伊斯蘭堡也表示,「我動了25年的手術,第一次在手術台看到這種事情,而這種行為是自慰的一種類型,是將物體或液體插入尿道,但是這種狀況可能會失控 ;如果患者告訴我們事實,就可以取消手術,並將電線拿出來」。最後醫生也說,患者的精神狀況沒有問題,只是沉迷於獲得性快感。

Man 'rams phone charger up his penis during solo sex game leaving it stuck in his bladder' https://t.co/00gONBz3Wt