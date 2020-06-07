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熱帶風暴Cristobal進逼美國！疏散令齊發　料7日晚間登陸路易斯安那州

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▲▼ 熱帶風暴克里斯托巴爾（Cristobal）進逼美國東南部。（圖／路透）

▲預測指出，克里斯托巴爾預料登陸斯萊德爾市（Slidell）與馬什島（Marsh Island）之間的某個地方，但屆時仍將維持熱帶風暴的強度。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

熱帶風暴克里斯托巴爾（Cristobal）進逼美國東南部，料於當地時間7日晚間橫掃路易斯安那州南部沿岸，該州部分地區現已發布疏散令，佛州中部則是發布龍捲風警報。預測指出，登陸地點位在斯萊德爾市（Slidell）與馬什島（Marsh Island）之間某處，但仍將維持熱帶風暴的強度。

CNN氣象專家戴夫亨南（Dave Hennen）表示，在克里斯托巴爾登陸時，美東部分地區可能出現強風、強降雨及暴潮，路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴馬州、佛羅里達狹地均有可能受到波及。官員6日上午宣布，紐奧良地區部分城鎮的自願疏散令已發布，建議居民把車輛移至地勢較高之處，且抽水站全數啟動運作，防災沙袋也已經安排到位。

克里斯托巴爾目前風速維持在每小時50英里，預計在穿越墨西哥灣後，威力持續增強。根據美國國家颶風中心6日晚間8時發布的最新數據，克里斯托巴爾位在路易斯安那州密西西比河河口西南方235英里處，正以每小時12英里的速度朝北移動，預計7日下午逐漸往西北前進。

根據國家氣象局預測，當地6日晚間至7日將出現威力最強的降雨及嚴重沿海洪災威脅。不過，戴夫亨南表示，就算克里斯托巴爾威力升級，只要不再沿海地區逗留，洪水風險就會降低，「在克里斯托巴爾來襲前，似乎受到部分因素限制，所以沒有增強為颶風。」

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