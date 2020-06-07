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非裔男之死點燃怒火！大師「一張圖」分析美國種族困境：白人應負全責

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▲▼英國塗鴉藝術家班克斯以佛洛伊德之死諷刺白人。（圖／翻攝自Instagram@banksy）

▲英國塗鴉藝術家班克斯以佛洛伊德之死諷刺白人。（圖／翻攝自Instagram@banksy）

記者羅翊宬／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，原本只是一枚星星燭火，不過幾日光景，就在美國南北各州火速延燒，英國塗鴉藝術家班克斯（Banksy）在畫作裡描述這種現象，搖搖欲墜的美國國旗，根本還沒做好被大火吞噬的準備。

班克斯在Instgram上傳該幅作品，只見陰鬱、黑漆的牆角邊擺著相框，照片中的人物沉默地、卻又帶著憤世嫉俗的眼光看著框外的世界；而在第二張畫中，視角拉得稍為遠了些，遺照旁的燭光照亮死者的冥路，然而燭火卻不慎點燃美國國旗的一角，火焰還在燃燒中。

班克斯隨後在貼文內說明對佛洛伊德之死的看法，「起初我以為我該閉上嘴，靜靜聆聽黑人社會對該議題的看法......但我何必要這樣做？很顯然這並不時他們的問題，而是我的！有色人種因白人主導的體制而遭遇失敗，這就像樓上水管破裂，讓樓下的公寓住戶淹水。有問題的體制讓他們的人生陷入悲慘洪流，不過修補（體制）並不是他們份內該做的事，因為他們根本辦不到，沒人讓他們進入公寓樓上啊！」

班克斯補充道，「所有一切都是白人們的問題，若白人不願意修補破洞，未來就會有人爬上樓，破門而入。」

對於班克斯在畫作裡對佛洛伊德之死的評論，粉絲和網友們紛紛表達意見，「貧窮的白人和黑人一樣被剝奪選舉權」、「這是社會不平等的問題，和種族歧視無關」、「我是個驕傲的美國人，不會為我的膚色道歉。」

班克斯是全球知名神秘人物，其富有黑色幽默的有趣塗鴉深受年輕人喜愛，常以反戰爭、反資本主義等題材構圖。儘管各國政府皆視塗鴉為「恣意毀壞她人財務」，他卻仍習慣在牆壁等最能接觸社會各群眾的表面展視自己的畫作，21世紀後聞名全球。

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