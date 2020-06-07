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彌補防疫限制進場人數遺憾　台灣大與世新大學打造「5G畢典」

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▲▼台灣大總經理林之晨戴上全景顯示器頭盔，感受創新的觀禮體驗。（圖／台灣大提供）

▲台灣大總經理林之晨戴上全景顯示器頭盔，感受創新的觀禮體驗。（圖／台灣大提供）

記者邱倢芯／台北報導

因應新冠肺炎疫情，許多大學縮小畢業典禮規模，為彌補防疫限制進場人數的遺憾，台灣大哥大今(6)日與世新大學合作，在疫情解封前夕、今年世新唯一一場畢業典禮當中，利用5G技術架設360度VR沉浸式觀禮體驗，透過5G訊號傳送直播影像，讓未能進場觀禮的家長或畢業生，可使用頭戴式360度全景顯示器頭盔，感受這場前所未有的5G氛圍畢業典禮。

台灣大指出，今年因疫情以及5G即將開台的雙重因素，世新畢業典禮首度採用360度線上直播，再搭配台灣大5G技術，台灣大總經理林之晨在演講前，也在場外親自戴起全景顯示器頭盔，感受創新的觀禮體驗。

請繼續往下閱讀...

台灣大表示，5G擁有大頻寬、高速、低延遲的特性，就技術層次而言，未來5G的eMBB(增強型行動寬頻)特性能率先被發揮，影視娛樂相關服務將最先帶來明顯改變，高速、高清、流暢的影音串流將可帶動Video、AR/VR、Gaming等娛樂應用，像是台灣大5G實驗場域的新莊棒球場，即整合5G科技與創新商用服務打造成一座智慧球場，未來相關應用更將推展到線上VR導覽與演唱會等，在後疫情時代，也會搭上「保持安全社交距離」的趨勢，利用VR技術，讓使用者隨時隨地環遊世界。

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