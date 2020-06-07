全美規模最大！華府抗議氣氛如「野餐派對」　示威者擁抱國民兵

▲美國華盛頓特區一名示威者擁抱國民兵。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威延燒，華盛頓特區遊行持續至第9日，被媒體公認國內規模最大，但與前幾天的緊張局勢相比，6日示威氣氛輕鬆活潑，有人播放音樂，跳舞拍照，有人擁抱國民兵合影，現場彷彿一場大型野餐派對。此外，市府在16街以鮮黃色油漆寫下的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）也被衛星圖像捕捉下來。

▲美國華盛頓特區的示威被視為國內規模最大，不少家長帶著孩子參加。（圖／達志影像／美聯社）

華盛頓特區的示威延燒至第9日，由於來自各地的參加人數眾多，被媒體視為國內規模最大的示威。白宮周邊仍是戒備森嚴，相關單位大範圍封鎖車輛交通，拉法葉公園（Lafayette Park）高達8英尺的鐵絲網也依然聳立。但是，與前幾天劍拔弩張的情勢相比，6日示威氣氛明顯緩和，天氣也非常溫暖，現場氣氛變得輕鬆活潑。

▲6日示威氣氛變得較為緩和輕鬆，熱心民眾提供物資，有些人在街道上播放音樂跳舞。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN、《美聯社》與《華盛頓郵報》報導，華盛頓特區到處都有示威者足跡，白宮與「黑人的命也是命」廣場是活動重鎮，政府大樓附近的街道也有數千人聚集，大家肩並肩遊行，高喊口號，中途還會有人停下來演奏音樂，吃飯或休息，不少人帶著孩子同行。

一些示威者在街上大聲播放音樂，把十字路口變成了舞池，熱心人士搭帳棚提供零食與飲用水，自掏腰包製作標語免費分送給別人，現場就像是一場大型野餐派對。但也有人擔心模糊焦點，向大家喊話，「這不是嘉年華！」、「我們來這裡是有原因的，我們的派對是有目的的」。

▲示威民眾看見執法人員不再憤怒，而是主動與警察、國民兵擊掌。（圖／達志影像／美聯社）



除了上述地點以外，非裔美國人生活重鎮U街（U Street）、林肯紀念堂、自由廣場（Freedom Plaza）和國會山莊也充滿人潮。示威者在被木條封住的窗前擺姿勢、自拍，看見執法人員或身穿迷彩服的人時，也不再像前幾天那樣大吼大叫，甚至前往擁抱國民兵。

▲華盛頓特區「黑人的命也是命」（black lives matter）鮮黃大字的衛星圖像。（圖／路透）

華盛頓特區政府委託多名人員，以油漆在16街漆上「黑人的命也是命」，這一段路橫跨2個街區，也被市長鮑賽（Muriel Bowser）正式改名「黑人的命也是命廣場」，就連「行星實驗室」（Planet Labs）的衛星影像畫面都捕捉到壯觀畫面，華府一片灰色的建築物與街區之間，鮮黃色的字體格外明顯。

但是，「黑人的命也是命」華盛頓分部批評，此舉簡直就是在做秀，試圖讓大家從真正的政策改變上分散注意力，更抨擊鮑賽「站在錯誤的一方」，「這是為了安撫白人自由主義者，同時無視我們的訴求。」

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