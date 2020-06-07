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韓媒搶報罷韓：反中情緒席捲台灣　韓國瑜怠忽市政「韓流」完全熄滅！

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜昨晚出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／編譯

高雄市長韓國瑜罷免案6日以超過93萬同意票通過，南韓媒體高度關注，以「曾與蔡英文對抗的韓國瑜因怠忽市政被罷免」、「敗選總統的台灣韓國瑜連市長職位也被罷免」為標題大幅報導。《韓聯社》則以「席捲台灣的反中情緒下，韓國瑜『韓流』完全熄滅」為題指出，台灣政治史上前所未有的戲劇性成功故事主角——高雄市長韓國瑜6日被市民罷免。

《韓聯社》報導，韓國瑜被貼上「台灣史上首名在選民的選擇之下被趕下台的地方首長」這項不光彩的稱號，繼1月在總統大選中敗北，再次受到一記難以恢復的政治致命傷，可見曾使台灣政壇沸騰的韓國瑜「韓流」已經完全消失。

韓媒分析，韓國瑜是台灣政壇中風格相當特別的人物，2000年代初期擔任議員時幾乎沒有知名度，2018年11月的地方選舉中華麗回歸政壇，讓民進黨長達20年的鐵票倉高雄翻盤，成為國民黨取得執政機會的一張好牌，儘管不斷被指為缺乏深度策略的民粹主義政治人物，依然打著喚起大眾共鳴的簡潔政治口號，收買對政治人物反感的民心。

韓國瑜競選高雄市長時，便以「高雄發大財」的代表性政治口號，展現他單純、明快的政治風格。親民的形象更是韓國瑜最強大的武器，2018年在暴雨中舉著傘、捲起褲管勘災並安慰災民的模樣也加分許多，2019年獲得大量民意支持，甚至擠下郭台銘，成為國民黨總統候選人。

▲▼總統蔡英文參訪銅鑼灣書店。（圖／記者李毓康攝）

▲ 總統蔡英文日前參訪銅鑼灣書店。（圖／記者李毓康攝）

直到去年上半年為止都有分析認為，韓國瑜會打敗蔡英文，成為台灣總統府的主人。根據民調，韓國瑜支持度一度將近蔡英文的2倍。但「中國因素」對台灣大選影響力甚大，也絆倒了韓國瑜。

香港去年6月起展開民主化示威，使得台灣人對中國強推一國兩制的反感情緒迅速高漲。隨著以中國為根基的國民黨被貼上「親中勢力」的標籤，台灣輿論也倒向偏台獨的民進黨。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲ 從反送中到港版國安法，香港街頭民主化示威持續數月。（圖／路透）

此外，韓國瑜奇特的言行舉止也使大眾懷疑，他是否有擔任候選人的資格。曾是韓國瑜黨內對手的郭台銘也在此時脫黨，改為支持第3黨候選人。內部一片混亂之下，國民黨陣營完全瓦解。總統蔡英文最終在1月大選中寫下史上最高得票數的紀錄，連任成功，韓國瑜則回到市長崗位。

《韓聯社》指出，兩岸關係持續疏遠之下，選民發起罷免韓國瑜運動，使台灣政治風向對親中陣營政治人物愈加不利。眼看民進黨勢力逐漸穩固，中國的耐性也達到極限，不時強調「武力統一」的可能性，反而導致台灣反中聲浪更將高昂。

該報援引台灣中研院4月民調指出，台灣有多達73%民眾認為，中國政府並非台灣之友，創下這項調查史上最高紀錄。若民進黨能在補選中贏得市長職位、讓高雄重新變為綠地，料將讓防疫成功、民意高漲的蔡英文執政基礎更加穩定。

►各大日媒報導「罷韓成功」　《共同社》：國民黨可能被中國放棄
►《彭博》評韓國瑜是「台灣川普」：民粹、粗俗、目標太大和商業背景

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