法國重申支持一國兩制　與習近平通話90分鐘「關切香港情勢」

▲法國總統馬克宏2019年11月6日與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

法國愛麗舍宮官員6日表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）告訴中國國家主席習近平，他密切關注香港的情勢，同時也繼續支持北京對香港實施一國兩制的原則。針對北京推行「港版國安法」，歐盟上周則表示表達「嚴重關切」。

《路透社》報導，根據愛麗舍宮官員說法，馬克宏與習近平於5日進行一小時半的通話，過程中討論香港相關問題。據了解，馬克宏告訴習近平，他密切留意香港情勢，並重申法國對於一國兩制原則的支持。

愛麗舍宮於5日晚間發布一份聲明，提及法中的通話，但未點出香港。聲明還提到雙方在應對新冠肺炎（COVID-19）疫情方面的合作，馬克宏強調世界衛生組織（WHO）的重要作用。此前，華府認為世衛誤導大眾，美國總統川普也宣布退出該組織。

中國人大5月28日以高票通過「港版國安法」。部分民主人士、外交人員與企業家都擔憂，該法案將危及香港的半自治地位，以及香港作為全球金融重鎮的角色。另一方面，北京所為也重新點燃美中間的戰火，歐盟上周也表達嚴重關切。

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