路邊37輛車被美化！7歲女童發揮創意「畫雪花」...爸媽慘遭殃

Autokratzerei in HOT: Polizei überführt Siebenjährige | Radio Zwickau https://t.co/dM5pa23YBn — Radio Zwickau (@RadioZwickau) June 4, 2020

記者康心禹／綜合報導

小朋友總是有很多意想天開的創意，但也因此常常讓爸媽傷透腦筋。德國近日有一名7歲的女童就發揮創意，用石頭把路邊的一排汽車畫上「雪花」的圖案，大約有37輛汽車被遭殃，家長恐怕要賠給車主約3萬歐元（約新台幣100萬）。

綜合外媒報導，該起事件發生在德國薩克森州「霍恩施泰因-恩斯特塔爾」（Hohenstein-Ernsttha）的小鎮上，警方發言人克里斯蒂安·舒曼（ChristianSchünemann）表示，在4月21日至27日之間，停放在路邊的37台車輛都被刻上「雪花」的圖案，若要恢復這些車輛的外觀，大約需花上3萬歐元（約新台幣100萬）。

警方深入調查後，發現是一名7歲的女童所為。該名女童被警方傳喚後，坦承是她所為，她表示自己只是想美化汽車，並不知道這樣會損壞車輛。據估計，女童的家長要為這起集體車輛損害事件賠償3萬歐元（約新台幣100萬）。

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