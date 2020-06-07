韓國瑜「搭2年雲霄飛車」罷免站到了　紐時：台灣對中國逐漸強硬

▲高雄市長韓國瑜成為首位遭罷免的直轄市長。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免。《紐約時報》以「台灣選民把親中國的市長趕下台」（Voters in Taiwan Oust a Pro-China Mayor）為題報導，描述韓國瑜如坐雲霄飛車般的2年經歷，從一開始沒有名氣，到如今已畫上句號；投票結果也顯現台灣對中國越來越強硬的態度。

報導指出，就在幾個月前，韓國瑜在總統大選輸給現任總統蔡英文，如今高雄選民用壓倒性的票數罷免這位親中國的市長。回首最初，韓國瑜在政壇並沒有名氣，直到他贏得2018年的高雄市長選舉；高雄長期是民進黨的大本營。韓國瑜就像坐了兩年的雲霄飛車，罷免案則讓這一切來到終點。

文中寫道，中國加大想要控制民主台灣的努力，6日的投票結果，反映出台灣對中國日漸強硬的態度。這成為台灣選民首次罷免市長，其地位類似於美國的州長。

▲韓國瑜部分作為讓高雄市民感到憂慮 。（圖／記者洪正達攝）



48歲的蔡孟華（Tsai Meng-hua，音譯）投完票後表示，「韓國瑜不是一位好市長，他不該於在職期間競選總統。他傾向中國，我也對此抱有疑慮，一些他的經濟政策非常親中。」

國民黨籍的韓國瑜在競選總統期間，一直主張「台灣安全，人民有錢」的口號。他認為與中方建立更好的關係，將會降低發生衝突的風險並改善經濟狀況。不過，誓言維護台灣主權的蔡英文最後在1月贏得勝利；她的就職典禮遭到北京抨擊。

韓國瑜親北京的立場，加上他任職高雄市長後一度請假競選總統，都讓高雄選民感到失望。事實上，就在他爭取市長職位期間，他曾告訴選民，他不會尋求選總統。

去年宣布競選總統前，韓國瑜曾訪問中國，會見國務院台灣事務辦公室主任劉結一等官員，來到香港，他也與特首林鄭月娥見面。林鄭月娥一直尋求實施中國「高度不受到歡迎」的政策。

中國國家主席習近平試圖以類似於在香港實施的「一國兩制」來讓台灣信服。北京今年則推動「港版國安法」，看似壓迫到任何中方認為會威脅到中國國家安全的行為。

40歲的超市員工高睿宏（Kao Rui-hong，音譯）說，「香港的危機給予我們一種危機感。高雄人擔心，他（韓國瑜）會讓台灣步上香港的後塵。」

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