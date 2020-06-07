中國笑美雙重標準　蓬佩奧重話批北京「下流宣傳」：剝削佛洛伊德之死

▲美國國務卿蓬佩奧重話批北京。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6日抨擊，中國政府無情利用非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，這種可笑的宣傳手法不該愚弄任何人，「北京近來顯現出其繼續藐視真相與法律。」他在推特寫道，「中共試圖利用佛洛伊德的悲慘死亡來換取自身利益，這將會失敗。在最好的時期，北京無情實施共產主義。在最艱難的時期，美國則確保了自由。」

The Chinese Communist Party’s callous attempts to exploit George Floyd’s tragic death for its own political gain will fail. During the best of times, Beijing ruthlessly imposes communism. Amid the most difficult challenges, the United States secures freedom. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 6, 2020

綜合美媒報導，佛洛伊德遭白人警察用膝蓋壓制頸部後死亡，引發全美抗議聲浪，警方也逮捕不少示威者。對此，中方指責美方支持香港反送中運動、批評北京的人權紀錄，卻也面臨襲捲全美的反歧視示威，根本是「雙重標準」。蓬佩奧6日則譴責，中國政府就佛洛伊德事件進行下流的（obscene）宣傳，無情剝削他的死亡。

蓬佩奧認為，美中之間差異顯著，中共把記者送進監獄、虐待示威者、要求警告新冠肺炎（COVID-19）疫情的吹哨者安靜等作為，「就像歷史上的獨裁者一樣，只要能有利於為黨對權力的渴望，沒有謊言是太過下流的」、「這種可笑的宣傳不該愚弄任何人」。

此前，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）5月30日在推特表達對香港人民的關切。中國外交部發言人華春瑩則轉推她的貼文並寫道「我無法呼吸」（I can't breathe）；這是佛洛伊德生前對警察發出的求救。

根據BBC，中國官媒近來大篇幅報導美國示威，《新華社》還形容抗議群眾是「裴洛西的美麗風景」。美國民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年曾稱，香港的反送中運動是一道美麗的風景。

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