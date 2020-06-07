全球近40萬死！印度「疫情狂飆」火葬場16小時燒不停　哈薩克總統發言人染疫

▲印度新冠肺炎確診人數飆升。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間7日上午7點30分，全球累計685萬5858例確診、39萬8321人死亡，美國突破190萬大關，巴西則是迅速逼近70萬人染疫。印度確診病例急遽增加，已經超越西班牙的24萬1000人，來到全球第5順位；中亞國家哈薩克才剛解除防疫封鎖，總統發言人就染疫住院。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計確診人數191萬9430例、10萬9791死、病癒人數50萬849人、總篩檢人數1977萬8873人。巴西累計64萬5771例確診、3萬5026人死亡；俄羅斯累計45萬8102例確診、5717人死亡、英國累計28萬6294例確診、4萬548死。

印度疫情飆升，累計24萬6622人確診、6946死，首都新德里面積最大，年齡最老的火葬場，位於歷史景點紅堡（Red Fort）後方的穆納河岸。由於死亡人數迅速增加，火葬場人員只好加班，每天從早上8點開始，直至午夜暫告一段落；火葬場委員會指出，最近2個月已經處理超過500位確診病患的遺體。

哈薩克總統發言人烏里（Berik Uali）6日在臉書公開病情，表示自己檢測呈病毒陽性，已經住院治療，而總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）本身就有定期檢測，目前健康無虞，總統府也進一步採取安全措施。

歐洲國家疫情趨緩，除了俄國和南美洲疫情升溫，東南亞的確診人數也開始大幅增加，印尼6日新增993例確診，累計染疫已達到3萬514例、1801死；菲律賓新增714例病例、7死，累計2萬1340人染疫、994死。