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「黑人的命也是命！」歐亞各國掀示威潮　抗議警察暴力

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▲英國,倫敦,示威,佛洛伊德,George Floyd,black lives matter。（圖／路透）

▲英國倫敦示威者單膝跪地、高舉拳頭，聲援「佛洛伊德之死」，反對警察暴力。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威延燒，也在國際之間引發高度關注，英、法、德、日、韓、澳洲與泰國等歐亞各國也有響應活動，成千上萬民眾6日走上街頭，聲援「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），抗議警察暴力。

非裔男子佛洛伊德遭警察「膝蓋壓脖」致死，再度激發美國社會對於種族議題與警察執法過當的怒火，示威活動遍地開花，延燒至今。與此同時，歐亞各地的城市6日也出現多場抗議活動，支持「黑人的命也是命」，反對警察暴力。

▲英國,倫敦,示威,佛洛伊德,George Floyd,black lives matter。（圖／路透）

▲英國倫敦國會大廈外的廣場擠滿示威人潮。（圖／路透）

英國曼徹斯特、卡地夫（Cardiff）、萊斯特（Leicester）和謝菲爾德（Sheffield）等地都有抗議活動，其中，首都倫敦成千上萬民眾集結在國會大廈之外的廣場上，跪下默哀1分鐘，喊著「沒有正義，就沒有和平」、「黑人的命也是命」口號，也有一千多人聚集在美國大使館之外，舉起拳頭與標語，大喊「沉默就是暴力」、「膚色不是犯罪」，一度阻塞交通。

▲英國,倫敦,示威,佛洛伊德,George Floyd,black lives matter。（圖／路透）

▲倫敦示威大致和平，但活動落幕時分，一些抗議人士在唐寧街外引發騷動。（圖／路透）

儘管遊行大致和平，但在活動大致落幕時，唐寧街外卻發生騷動，一些示威者朝著警察與封鎖線扔擲瓶子、煙火等物品，被騎警驅趕，發生衝突。BBC引述警方說法，有一小群人變得「憤怒，試圖展現暴力」，導致14人被捕，另外也有10名警察受傷。

▲德國,柏林,示威,佛洛伊德,George Floyd,black lives matter。（圖／路透）

▲德國柏林亞歷山大廣場（Alexanderplatz）擠滿示威人潮。（圖／路透）

德國柏林的亞歷山大廣場（Alexanderplatz）擠滿示威人潮，漢堡也出現遊行隊伍，但情勢逐漸升溫。漢堡警方表示，市中心有數百名「穿著連帽衣服又具有攻擊性的人」，已經對警方造成壓力，「攻擊警察是令人無法接受的」。他們朝著抗議人士噴灑辣椒水，並表明已經準備好布署水炮車。此外，鄰國波蘭的首都華沙也有示威活動。

▲法國,巴黎,協和廣場,Place de la Concorde,示威,佛洛伊德,George Floyd,black lives matter。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國巴黎示威者的計畫因為疫情政策受阻，但民眾仍來到協和廣場（Place de la Concorde）表達訴求。（圖／達志影像／美聯社）

法國巴黎政府禁止了美國大使館外圍、艾菲爾鐵塔附近草坪的示威計畫，但鄰近上述地點以及總統官邸愛麗舍宮（Élysée Palace）的協和廣場（Place de la Concorde）仍聚集了數百人高舉標語抗議，警察也因此在廣場上設置了一道長長的路障。

▲澳洲,布里斯班,示威,佛洛伊德,George Floyd,black lives matter。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲布里斯班示威者同時也提出各國對於少數族裔的不當待遇爭議。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲數座城市掀起抗議，雪梨的法院在最後一刻否決防疫禁令，批准數千人上街遊行，一旁也有大量警力嚴陣以待。布里斯班（Brisbane）大約1萬人參與和平遊行，眾人戴著口罩，拿著各式標語與旗幟，不僅關注「佛洛伊德之死」、「黑人的命也是命」，同時提及各國對於少數族裔的不當對待與一系列爭議。此外，許多人將原住民旗幟包裹在身上，呼籲終止澳洲警察對於原住民的不當對待。

▲日本,東京,示威,佛洛伊德,George Floyd,black lives matter。（圖／路透）

▲日本東京民眾走上街頭，聲援「黑人的命也是命」，期盼解決國內外的種族問題。（圖／路透）

根據《路透社》報導，日本先前有一名庫德族男性宣稱，他在開車時被警察攔下，之後竟遭推倒在地。東京民眾因應「佛洛伊德之死」與這件事，也發起了遊行，聲援「黑人的命也是命」。南韓首爾數十名社運人士與外籍居民聚集在一起，有些人戴著黑色口罩，上頭用韓文寫著「無法呼吸」，也就是佛洛伊德死前的最後一句話。

儘管許多地方的防疫禁令仍在實施中，泰國曼谷的社運人士卻想到其他方式表達支持，他們訴諸網路，號召大家拍攝身穿黑衣、高舉拳頭、手持標語的影片與相片，一起解釋他們為什麼支持這項運動。

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路透社Black Lives Matter佛洛伊德之死George Floyd

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