　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

各大日媒報導「罷韓成功」　《共同社》：國民黨可能被中國放棄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄市長韓國瑜罷免案通過，各大日媒紛紛對此報導。圖為韓國瑜6日率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案通過，日本媒體也紛紛對此報導。《產經新聞》報導，韓國瑜被視為台灣「最親中」的主要政治人物，如今遭到罷免，可能影響中國與台灣的關係。《共同社》指出，韓國瑜與他所屬的國民黨陷入逆境，可能被中國放棄。

《產經新聞》報導，韓國瑜被視為台灣「最親中」的主要政治人物，因此罷免事件可能影響中國與台灣關係。文中提到，在香港反送中與美中關係惡化的情況之下，台灣民眾對於中國的情緒惡化，他卻無法擺脫親中派形象，不僅反彈更大，以民進黨支持者為主的罷韓推動力量更顯積極。

《共同社》報導，台灣總統蔡英文是民進黨籍，因為成功應對新冠肺炎疫情，民調支持度高升至60％-70％。但是，韓國瑜所屬的國民黨則陷入逆境之中，黨主席正在試圖調整對中政策，如今又面臨罷韓結果，不僅可能導致黨內紛亂更加嚴重，也可能被中國放棄。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲日媒指出，韓國瑜對於中國抱持溫和立場，如今遭到罷免，對於國民黨形成巨大打擊。（圖／記者李毓康攝）

《日本經濟新聞》報導，香港問題是韓國瑜的絆腳石，也反映出親中派目前面臨的「逆風」政治局勢。香港議題提高台灣民眾對於中國的謹慎意識，導致韓國瑜在總統大選挫敗，「港版國安法」也使得台灣選民對中出現更強烈的反感，進一步刺激罷免活動，成功提高贊成票數。

《讀賣新聞》報導，韓國瑜2018年當選高雄市長，非常受到民眾歡迎，替國民黨成功壯大聲勢，卻在上任不久以後投入總統大選，最後落敗。他如今成為台灣首位遭到罷免的縣市首長，對於與中國保持和諧路線的國民黨而言是巨大打擊。

根據《朝日新聞》，韓國瑜2018年引發「韓流」，一度挑戰總統大選，成為國民黨快速崛起與發展的關鍵人物，如今遭到罷免，他說，自己遭到民進黨政府利用媒體與網路抹黑形象。報導中也寫道，提出親中路線的韓國瑜遭到罷免，對於國民黨與中國都會造成巨大打擊。

《日本放送協會》（NHK）報導，國民黨總統大選落敗，正在試圖重振，訴求擺脫親中形象的江啟臣今年3月就任黨主席，但是相對於防疫有成的蔡政府，支持度依然低迷，如今對中抱持溫和立場的韓國瑜又遭罷免，形成進一步打擊。

►日媒分析罷免韓國瑜成功：國民黨加速「弱體化」　影響兩岸關係

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

►二手票券豐富你的生活

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。

 
ET快訊
王浩宇發許崑源死訊「開頭5字」被批沒人性　澄清：若被誤解願致
選台北市長！黨內建議「韓國瑜未來3條路」　黃暐瀚曝最好選擇
罷韓票數939090倒過來驚見寓意　立委長嘆：上帝的數字
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓媒：北韓2醫院「數十人出現新冠症狀不治」　死亡數激增…嚇跑其他病患

律師寫信痛批和平示威者是「恐怖份子」　川普分享大推！

壓迫黑人象徵！美維州拆除「內戰南方邦聯將軍」雕像…回應示威

回應北京鬆綁！美擬「修改對中航運禁令」持續允許部分航班入境

「在美國，你不能燒教堂！」川普推文掀網友「照樣造句」洗版嗆爆

FBI：無情報指出「反法西斯團體ANTIFA」與暴動有關…打臉川普！

直升機「低空盤旋」威嚇華府示威者！官員爆政府下令「展示武力」

白宮戒備升級！1600現役軍人進駐首都圈　華府宵禁後人群不散

美參議員：若英國使用華為5G　可能「放棄在英布署F-35戰機」

美示威驚爆疫情！明州國民警衛軍「1人染疫9人有症狀」…全體採檢

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

邀女大生陪睡抵房租每月1次就好　色房東挨告性騷擾：大家都成年人

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

單親媽在6坪套房打造烘焙坊　不退縮！為罕病女兒燃燒生命

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

《陳芊芊》趙露思唱歌麥克風出賣她惹 　「韓少君」丁禹兮裝可愛..全場大傻眼XDD

首位遭罷免市長！韓批罷韓國家隊　買通「90%媒體+100%網軍」抹黑

確定過關！93萬票超過「9合1票數」 韓國瑜成台灣史上首位遭罷免市長

全球近40萬死！印度「疫情狂飆」火葬場16小時燒不停　哈薩克總統發言人染疫

水牛城2鎮暴警無罪釋放！　壯年猛推75歲老翁倒地「後腦爆血全身軟癱」

各大日媒報導「罷韓成功」　《共同社》：國民黨可能被中國放棄

《彭博》評韓國瑜是「台灣川普」：民粹、粗俗、目標太大和商業背景

韓國瑜2年黑馬變罷免！《紐時》、BBC等外媒：國民黨再掀內鬥　影響未來選舉

日媒分析罷免韓國瑜成功：國民黨加速「弱體化」　影響兩岸關係

女童失蹤13年「扯出案外案」！嫌犯「性犯罪紀錄」曝　16歲就失控…還炫耀綁架了她

橡膠子彈引流血衝突　丹佛法院禁止警方用「非致命性」武器

2F躍下「脖子直槓」欄杆！銀行家跳水怒撞圍牆　「慘跟玻璃碎片入水」

華府周六迎最大規模示威　「人數有望達百萬」白宮加強戒備

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡！　演活「最紅三姨太」29歲殞落

5種極簡設計師燈作　幾何呈現質感美學

全球近40萬死！印度「疫情狂飆」火葬場16小時燒不停　哈薩克總統發言人染疫

批大聯盟「咄咄逼人」關係緊張　球員工會拒絕談判

孫大千：韓國瑜被「政治暴力」罷免　從此政壇遍地烽火

情色直播「台北街頭搭訕女大學生」拍片　經紀人金誘少女價碼曝光

「她租套房4年」竟是小三！和人夫生一子　他認：有親密關係後就沒收租金

布里斯為反「跪國歌」致歉　川普批：道什麼歉？應堅守立場

水牛城2鎮暴警無罪釋放！　壯年猛推75歲老翁倒地「後腦爆血全身軟癱」

各大日媒報導「罷韓成功」　《共同社》：國民黨可能被中國放棄

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

國際熱門新聞

大媽爆飲紅酒摧毀婚禮　舞池中「直接拉出整攤屎」

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

日媒分析罷免韓國瑜成功：影響兩岸關係

外媒分析韓國瑜2年「黑馬變罷免」

《彭博》評韓國瑜：台灣川普、國民黨殞落之星

母突病逝留下「最後料理」！25歲女再嚐秒淚崩

日女偶像正面「渾圓胸型全看光」　

她逛水族館...驚見「巨大男性生殖器」游來

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

女童失蹤13年「扯出案外案」！嫌犯「性犯罪紀錄」曝

一家4口遭「狂捅」滅門！警懸賞2000萬緝兇

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中吞台

日本共同社：國民黨可能被中國放棄

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

更多熱門

相關新聞

孫大千：韓國瑜被「政治暴力」罷免　從此政壇遍地烽火

孫大千：韓國瑜被「政治暴力」罷免　從此政壇遍地烽火

高雄市長韓國瑜被罷免，前國民黨立委孫大千痛批，韓國瑜被「政治暴力」罷免，從此台灣政壇必然會遍地烽火，罷免四起，推動罷免案也不需要有任何正當理由。

議會大炮許崑源　曾飆罵陳菊90秒

議會大炮許崑源　曾飆罵陳菊90秒

韓一無所有原因曝　王炳忠：國民黨一群大小政客更噁

韓一無所有原因曝　王炳忠：國民黨一群大小政客更噁

韓冰形容　韓國瑜像「魚缸裡的魚」

韓冰形容　韓國瑜像「魚缸裡的魚」

《彭博》評韓國瑜：台灣川普、國民黨殞落之星

《彭博》評韓國瑜：台灣川普、國民黨殞落之星

關鍵字：

日韓要聞.共同社韓國瑜罷免2020罷韓評論

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

杏仁哥悲痛開直播：不會讓議長白白犧牲

快訊／許崑源跳樓亡…臉書留下這8字

許崑源說完最後一段話…2.5小時後跳樓亡

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜到場

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大？」

許崑源與妻最後對話：社會沒是非

Live／許崑源跳樓亡　韓國瑜將到殯儀館

93萬9090罷韓！鄉民倒過來驚見寓意

許崑源跳樓　李四川痛曝壓垮原因

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜深夜臉書回應

高雄市議員曝許崑源家屬心聲　他做這樣的選擇是因為罷韓打擊太大

更多

最夯影音

更多
浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻
陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

邀女大生陪睡抵房租每月1次就好　色房東挨告性騷擾：大家都成年人

邀女大生陪睡抵房租每月1次就好　色房東挨告性騷擾：大家都成年人

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面