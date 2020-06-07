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日媒分析罷免韓國瑜成功：國民黨加速「弱體化」　影響兩岸關係

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜成為台灣民主史上第一位遭罷免的市長。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者楊明珠東京6日專電

高雄市長韓國瑜罷免案過關，日本媒體報導，這對總統大選敗選後想再起的國民黨打擊加劇，也有日媒指出，結果可能影響兩岸關係。

日本放送協會（NHK）報導，立場較親中的國民黨籍的韓國瑜前年參選高雄市長，以貼近庶民的語言颳起旋風當選。今年1月總統大選，再以國民黨候選人身分參選，但在香港反送中運動後，台灣民眾反對中國氣氛升高，韓國瑜以懸殊票數輸給總統蔡英文。

選後韓國瑜繼續擔任高雄市長，但有市民團體認為當選不久就參選總統，曠廢市長職務，因此提出罷免。今天舉行罷免案投票，同意罷免票為93萬9090票，不同意為2萬5051票，罷免案過關。

報導指出，今年3月，訴求揮去親中形象的江啟臣就任國民黨主席，但相對武漢肺炎防疫有成的蔡政府，國民黨支持率仍低迷，韓國瑜遭罷免，國民黨的打擊加劇。

讀賣新聞報導，韓國瑜被罷免對路線較親中的國民黨造成打擊。2018年11月高雄市長選舉時，韓國瑜以庶民之姿贏得高人氣，擴大國民黨勢力，但就任市長不久決定參選總統，大選投票前3個月請假。

總統選舉落敗後，韓國瑜回歸市長職務，但市民團體認為他不負責、欠缺信用，約有40萬人連署要求罷免。韓國瑜成首位被罷免的台灣縣市首長，近期將被解職，3個月後將再舉行選舉。

每日新聞報導，韓國瑜成為台灣首位被罷免的市長，這對韓國瑜所屬、路線親中的國民黨是一大打擊。

產經新聞報導，台灣重要政治人物中，韓國瑜被視為最親中，罷免可能影響兩岸關係。韓國瑜是二戰後自中國大陸來台的外省族群第2代，2018年九合一選舉喊出「台灣安全，人民有錢」口號，主張改善兩岸關係，當選半年後就準備參選總統，被認為是背叛高雄市民，受到嚴厲批評。

報導強調，去年香港反送中、美中對立趨於嚴峻，台灣選民對中國情緒惡化，這種情況下，民眾對無法抹去親中印象的韓國瑜反彈更大，以民進黨支持者為主的力量要求罷韓的動作更見積極。

日本經濟新聞報導，韓國瑜以親中路線，代表國民黨參選總統大敗，現在高雄市長職務也被追回，這反映台灣政情因香港問題，民眾對中國抱持強烈戒心，對親中派來說是颳起逆風。

韓國瑜主張改善兩岸關係，民眾發大財，以獨特樣貌與話術博得高人氣，帶起韓流旋風，成了九合一選舉國民黨大勝的功臣。他挾著高人氣參選總統，在國民黨初選擊敗鴻海集團創辦人郭台銘，在總統大選時敗給爭取連任的蔡英文。

報導分析，「香港」成了韓國瑜的腳鐐。2019年6月反送中運動擴大，台灣民眾多認為統一很可能重蹈香港覆轍，戒心增強，使得韓國瑜在大選中敗北。近期中國強推「港版國安法」，台灣對中國的反感更強。

韓國瑜的罷免案多由對中國懷有高度戒心的年輕人推動，受香港問題刺激，罷免活動氣勢增強，贊成票數大增。

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