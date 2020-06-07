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搶國旅解封商機！銀行大手筆祭刷卡折扣　回饋率最高上看近15%

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▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲隨著國內疫情趨緩，政府開始推動國旅，帶動觀光產業，許多人迫不及待安排國內旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，民眾出門旅行意願大增，銀行力挺國旅商機，陸續推出信用卡高額回饋方案，包括訂房折扣、旅行社等優惠，刷卡回饋率上看14.7%。

根據萬事達卡消費者旅遊調查報告指出，在解封之後，有58%台灣民眾最想去花東或離島旅遊，且對於安排國內2至3天的旅遊行程的意願大幅增加65%，顯示國人想要即刻旅行的行動力更加明顯。

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隨著端午連假即將到來，萬事達卡自即日起加碼推出包含住宿、交通在內的國旅禮遇，提供持卡人於Agoda、Expedia、Hotels.com、Booking.com等4大訂房網站最低88折起的優惠，而萬事達卡的持卡人不論是搭乘高雄捷運，或是體驗淡海輕軌一日遊，皆能享最低5折起票價，民眾可以輕鬆出行、樂活旅遊。

解封後國旅商機爆發，許多銀行力挺國旅，紛紛祭出刷卡回饋方案，其中北富銀推出飯店訂房優惠，與全台約40家合作飯店，包括陽明山天籟渡假酒店、新竹老爺大酒店、長榮桂冠酒店等，只要刷富邦信用卡訂房最低享5折起優惠，餐飲最低85折起優惠。

台新銀行表示，國內飯店響應政府安心旅遊政策，率先於6月20日至30日端午連假期間，推出國內飯店刷台新信用卡滿6,800即贈1,000旅遊金優惠，可折抵今年底前旅行社、航空、指定訂房網及國內飯店消費，回饋率高達14.7%。

中信銀行則與Agoda、Expedia、Booking.com等3大訂房網合作，即日起至今年底，在Expedia指定專屬訂房網頁，刷中信卡並輸入適用的優惠代碼，享有92折優惠，另在Booking.com部分，刷Visa及Mastercard卡訂房且入住，享稅前房價7%刷卡金回饋，至於Agoda則是7月底前刷中信卡訂房，9月底入住完成，享住宿9折優惠。

另針對偏好團旅出遊的民眾，台新銀行與雄獅、可樂、易遊網及長汎旅行社推出指定行程，享5至10%折扣，達到指定門檻再贈全家便利商店100元禮物卡，含卡片權益最高1.5%回饋，回饋率約11.5%。

北富銀也響應國旅拚經濟，與旅行社推出各項優惠，刷富邦信用卡訂購雄獅旅遊、可樂旅遊指定行程，可享5%優惠；至於訂購易遊網指定商品，滿額也可抽好禮。

此外，喜歡在旅遊票券平台KLOOK、KKday上尋找優惠的民眾，只要刷中信信用卡，且輸入優惠代碼，提供指定商品享95折優惠，適用期間從即日起至7月底、12月底。

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