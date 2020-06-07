全台薪資大評比！　六都平均薪資都輸給這縣市

▲全台薪水大評比，新竹市平均薪水為全台之冠。（圖／翻攝自pakutaso）

記者余弦妙／台北報導

求職季將至，將會有不少人開始找工作，對此面試趣也針對全台薪資進行比較，根據調查結果顯示，全台平均薪資最高的城市為新竹市，平均月薪高達5萬890元，高於全國薪資中位數1萬3,890元，高於全國平均薪資9,863元。

面試趣指出，全球新冠肺炎 (COVID-19)嚴重影響就業市場，不過隨著疫情逐漸穩定，許多企業逐步開始恢復人才招募，但平均薪資仍有受到疫情牽制，市場上更傳出，今年新鮮人平均薪資是8年來首見負成長。

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根據統計結果顯示，2020年6月六都薪資統計及薪資全台各地勞工自主分享的最新薪水資訊，近六個月的平均薪資為4萬1,027元，而六都的平均薪資排行則是：臺北市4萬1,660元、新北市4萬1,505元、桃園市4萬114元、臺南市3萬8,163元、臺中市3萬6,850元、高雄市3萬4,915元。

除了六都以外，全台平均薪資最高的則是落在新竹市，不過雖然新竹市位居全台平均薪資之冠，但報告指出，新竹市最高薪與最低薪也相差了10.4倍。

而如何為自己找到一個薪資具有競爭力的工作機會呢？面試趣表示，「在台灣就業市場薪資是相當封閉的一塊，即使政府近年立法規定，月薪未達4萬元的職缺，必須公開薪資範圍，但公司方仍可以透過加寬薪資範圍，躲避薪資透明化的職場文化推動。」

因此，面試趣提醒，最能幫助勞工的人就是勞工自己本身，透過自主分享、回報真實職場薪資，能幫助整體求職市場資訊走向透明，讓求職者握有工作的選擇權。

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