疫情解封迎春燕　觀光飯店祭優惠搶攻端午連假商機

▲台北晶華酒店打造三十周年限定版冠軍粽禮盒，搶攻端午送禮商機。（圖／晶華集團提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內即將邁入解封階段，觀光飯店針對首波端午連假祭出住宿及禮盒優惠搶市，台北晶華酒店打造三十周年限定版冠軍粽禮盒，國賓飯店以和牛、鮑魚頂級食材主攻粽禮市場，雲品酒店則以親子DIY手作小香包等應景活動搶攻國旅商機。

「端午節」是華人社會中重要的三大節慶之一，「粽子」則是不可或缺的應景美食。台北晶華酒店今年適逢30週年，特別請到晶華軒港籍主廚吳滿權，搬出極具特色的家鄉味，限量打造「極上粵式珍饈粽禮盒」，主打正宗港式鹼粽與鹹肉粽，搭配上選食材以及金字塔粽型，讓消費者一啖來自香港的正統美味。

請繼續往下閱讀...

另一款慶祝30週年的限定版—「晶華三十冠軍禮盒」，是集結了五款歷年來榮獲媒體評比冠軍的經典美粽，包括限定版鮑粽、八寶芋泥粽、紫米豆沙粽、松露牛肉粽，以及綠竹筍鮮肉粽。年年熱賣的「晶華冠軍鮑粽禮盒」是以新鮮鮑魚為主角，「晶華三元及第粽禮盒」則是以一口粽的方式健康登場。

▲台北國賓飯店推出融合山珍海味的「頂級海陸粽」組合，主攻高端送禮市場。（圖／國賓提供）

頂級食品禮盒向來是台北國賓飯店的強項，去年端午佳節，台北國賓一共賣出超過59,000顆傳統肉粽和頂級肉粽，超越前年37,000顆紀錄再創下新高，今年更延續推出「國賓御品雙味粽禮盒」、「頂級海陸粽組合」、「頂級海陸粽XO醬禮袋」三款粽禮，為顧客獻上各有風味的節慶好滋味。

國賓主管表示，送禮不僅要顧足面子與裡子，現代人更追求禮品的精緻度與獨特性，台北國賓飯店推出融合山珍海味的「頂級海陸粽」組合，內含「舒肥和牛粽」與「頂級鮑魚粽」，讓顧客端午送禮盡顯尊榮，主攻高端送禮市場。

▲雲品溫泉酒店將於端午節當天舉行立蛋挑戰求好運活動。（圖／雲朗觀光提供）

迎接端午連假的到來，戴香包、吃粽子、玩立蛋等各式傳統習俗到飯店也能一同體驗。雲品溫泉酒店將在端午節當天良辰吉時舉行立蛋挑戰求好運活動；連假期間也將舉辦親子DIY手作小香包活動與端午手作花藝課程，融合手作藝術，讓傳統文化掛菖蒲，融入於生活美學中，與民眾一同共度歡樂的端午假期。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身