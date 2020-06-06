廣明在美官司遭惠普拿走幾乎全部資產　明將召開說明會

▲惠普若勝訴廣明光電將被勒令移交所有現金、工廠和專利。（圖／AFP）

記者余弦妙／台北報導

廣達集團旗下廣明遭惠普跨海控告壟斷光碟機價格，根據美國聯邦上訴法院裁定廣明光電遭勒令移交所有現金、工廠和專利，以履行2019年廣明一審時遭判賠4.39億美元（約新台幣132億元）罰金，若惠普勝訴即可取得。

根據彭博報導，廣明遭勒令在上訴過程走完之前，必須交出近乎所有資產，其主要原因為廣明未能提交8500萬美元保證金。不過受理上訴審理的法院目前同意給予寬限時間。

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廣明曾在4月多次以新冠肺炎疫情限制台灣和中國大陸履行業務為由，以致無法提交保證金，一面還要配合台灣上市公司資產轉移規定，對此，惠普聲稱，廣明是利用疫情為藉口來逃避。

另外，在上訴過程中，廣明聲稱賠償金在裁決時計算錯誤，因為陪審團將惠普在海外關係企業的採購都計算在內。惠普則否認這項指控，上訴願也同意了惠普因此維持原判決。

目前廣明已經將部分資產轉移給法院管理人，不過在交出亞洲工廠的鑰匙之前，以尋求更多時間來符合台灣法規。廣明也表示，在配合形同公司遭清算的外國法院命令之前，也要確定這項判決依照本地法律是可執行的。

不過也傳出廣明敦促相關法院尊重國際禮讓，並要求惠普在台灣法院確認此判決，否則可能遭到外國法院採取報復。對此，美國上訴法院駁回以上論點。

據了解，廣明與美國子公司在2013年遭惠普控告限制光碟機價格，涉嫌違反反托拉斯法。去年美國休士頓聯邦法院陪審團認定廣明意圖非法限制光碟機價格，對惠普造成損害，須賠償惠普1.76億美元，之後美國聯邦地區法院一位法官更將賠償金提高為三倍，增至4.39億美元。

另外，櫃買中心將在明（7）日下午2時召開重大訊息說明記者會，將會說明有關重大訴訟案件事宜。

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