橡膠子彈引流血衝突　丹佛法院禁止警方用「非致命性」武器

▲佛洛伊德示威行動進入第11天。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）生前遭白人警察壓制後死亡，引發全美各地示威行動四起。丹佛聯邦地方法院（Denver District Court）在美東時間4日收到訴狀，內容抗議警方在面對示威者時過度使用武力。對此，美國聯邦地區法院法官在5日通過臨時禁令，禁止丹佛警方在驅散示威者時，使用催淚瓦斯、橡膠子彈等「非致命性」的武器。

目前全美多城持續實施宵禁中，華府預估在美東時間6日迎來最大規模的示威活動，推特上更瘋傳著「一百萬人華府星期六」（#1MillionDCSaturday）的標籤。為了抵禦行動過於激進的示威者，美國警方多以催淚彈、閃光彈、橡膠子彈驅離，但過程中卻有人因此受傷。對此，有示威者在4日向美國科羅拉多州丹佛聯邦地方法院提起訴訟，直指丹佛警方在示威活動期間過度使用武力。

▲記者採訪期間喉嚨遭「橡膠子彈直射」。（圖／翻攝自推特／Adolfo Guzman-Lopez）

據悉，不只在丹佛有這種情況出現，任職於南加州地方獨立媒體的記者古茲曼洛佩茲（Adolfo Guzman-Lopez）也是受害者之一， 他在推特上表示，自己原本在長灘 （Long Beach）採訪，過程中突然遭到警方以橡膠子彈攻擊，導致喉嚨下方出血，所幸就醫後沒有大礙。

根據《路透社》報導，美國聯邦地區法院法官布魯克·傑克遜（R. Brooke Jackson）以多部影片舉例，畫面中警方以催淚瓦斯、橡膠子彈攻擊示威者，更曾針對媒體記者攻擊，直指丹佛的警察「未能履行自己的職責」，因此緊急通過禁令，禁止丹佛警方以過度的武力控制示威場面。