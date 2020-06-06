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快訊／罷免同意票達89萬3000票　超越韓國瑜2018年大選得票數

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▲▼罷韓總部擠滿人潮。（圖／記者陳以昇攝）

▲罷韓總部擠滿人潮。（圖／記者陳以昇攝）

記者袁茵／綜合報導

罷免高雄市長韓國瑜投票於6日舉行，截至下午5時43分左右，同意罷免票已經高達89萬3000票，因為超越罷免門檻，所以韓國瑜確定被罷免。回顧2018年九合一大選，韓國瑜在當時獲得89萬2545票，和現今同意罷免票的票數相比，結果不勝唏噓。

關於高雄市長韓國瑜罷免案，根據高雄市選舉委員會統計，本次罷免案投票人數為229萬9981人，罷免門檻需同時符合2項條件才算通過，第一、同意票大於不同意票，第二、同意票須達投票人總數的四分之一，也就是57萬4996人。

此次罷免案通過，韓國瑜成為史上第一個被罷免成功的市長，中選會會在7天內公布投票結果，並於3個月內辦理市長補選，而韓國瑜自公告當日起解除職務，4年內不得再選高雄市長。

回顧2018年九合一大選時，韓國瑜與陳其邁一同角逐高雄市長大位，當時韓國瑜的總得票數有89萬2545票，得票率53.86%，其對手陳其邁僅拿下74萬2239票，得票率44.80％。

到了2020總統大選，韓國瑜在高雄市的總得票數只拿到61萬896票，得票率34.63%，對手蔡英文卻拿下了109萬7621票，得票率62.23%。與韓國瑜選高雄市長相比，這次減少了超過28萬票，而民進黨蔡英文的得票數與陳其邁當時得票數相比，成長了超過35萬票。

▼韓國瑜於2018年九合一大選中，獲得89萬票，成功擊退對手陳其邁。（圖／ETtoday資料照）

▲▼韓國瑜在晚會尾聲，11萬粉絲鼓吹下，親吻愛妻李佳芬。（圖／記者宋德威攝，下同）

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