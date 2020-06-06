墨西哥警打死「沒戴口罩民眾」　美大使館遭汽油彈狂轟…路邊車花旗銀行遭殃

▲一場佛洛伊德之死，墨西哥也出現相關示威抗議。（圖／路透社）

文／中央社

墨西哥一名男子因為沒戴口罩死於警察手中，引發民憤，群眾今天戴著面罩抗議警察濫用武力，沿途破壞建築物並朝美國大使館丟擲汽油彈。路透社報導，墨西哥有關當局逮捕3名警員，希望平息民眾怒氣。

墨西哥男子羅培茲（Giovanni Lopez）5月在西部哈里斯科州（Jalisco）遭警察逮捕後身亡，抗議群眾要求追究有關當局的責任。

目前還不清楚羅培茲案的確切情況，但上傳於社群媒體的影片顯示，一名被指為是羅培茲的年輕男子5月初遭警察逮捕。從畫面中可聽見路人說，警察是因為他沒有戴口罩防疫而逮捕他。

「每日郵報」網站報導，羅培茲的兄弟表示，羅培茲是被警察打死。哈里斯科州檢察長索里士（Gerardo Solis）說，關於建築工人羅培茲之死，有關當局已逮捕3名警察。

哈里斯科州長阿法羅（Enrique Alfaro）在推特說：「我們已經逮捕第一批人，我們決定將管控Ixtlahuacan de los Membrillos市的警察。我向大家保證，一定會有人因為喬凡尼（Giovanni，羅培茲名）喪命而受到懲處。」

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月在明尼阿波利斯遭一名白人警察以膝蓋壓頸致死後，支持佛洛伊德的示威活動在美國遍地開花，抗議浪潮也蔓延到墨西哥。墨西哥市今天出現身穿黑衣且戴著面罩的抗議群眾，他們沿著市中心主要街道遊行，沿路放火焚燒車輛、砸碎數家店家門面，包括美國銀行花旗集團（Citigroup Inc）墨西哥分行分支。

這些抗議群眾大多是年輕人，手持無政府主義者標語，還朝美國駐墨西哥市大使館丟擲汽油彈，並將石塊和燃燒物丟進大使館周圍金屬圍欄內。

抗議群眾昨天在哈里斯科州首府瓜達拉哈拉（Guadalajara）蓄意破壞建築物並放火焚燒警車。墨西哥第2大城瓜達拉哈拉的市長辦公室說，有26人在抗議活動中遭逮捕。

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