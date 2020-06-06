外交部重申釣魚台為我國領土：更名無助區域安全盼日本節制

記者蘇晏男／台北報導

有日媒6日報導，沖繩縣石垣市議會擬在9日針對日方稱作「尖閣諸島」的釣魚台列嶼，表決更名為「登野城尖閣」。對此，外交部嚴重重申釣魚台列嶼是我國固有領土、擁有主權，毋庸置疑，不會因為任何國家將該列嶼改名而有任何改變。

▲釣魚台。（圖／CFP）

外交部表示，第一時間獲得消息後，分從台北及東京兩地向日方瞭解，同時表達關切。外交部指出，日方對釣魚台列嶼的片面舉動，並無助於區域安全與穩定，盼日方審慎處理。

外交部強調，我國政府一貫主張以和平方式解決爭議，避免以單方行為升高緊張情勢，共同維持區域和平穩定，在此也呼籲日方秉持和平理性態度自我節制。

外交部重申，我國政府一向重視釣魚台列嶼及其周邊水域的情勢發展，今後仍將持續關注並及時採取必要作為，捍衛我國主權及漁民權益。

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