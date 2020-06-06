女童失蹤13年「扯出案外案」！嫌犯「性犯罪紀錄」曝　16歲就失控…還炫耀綁架了她

▲麥德琳（Madeleine McCann）女童失蹤案，父母曾展示電腦模擬的女童長大外貌尋人。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

英國4歲女童麥德琳（Madeleine McCann）在2007年時失蹤，事件鬧得沸沸揚揚，但至今仍不見她的蹤跡。德國警方日前透露，在這起已經過了13年的案件中，鎖定了一名名為克里斯蒂安（Christian B）的男子，認為他涉嫌謀殺麥德琳，此外他的歷史性犯罪紀錄也被挖出，還被爆出與另一起6歲男孩失蹤案有關。

麥德琳在2007年5月3日與家人到葡萄牙度假，並住在一處度假公寓中，但她的爸媽出門與朋友聚會後，回家就再也找不到她，這起事件很快引起了大眾的注意，但同時也變得越加複雜，因為遲遲找不到人或是屍體，在大眾跟媒體的輿論之下，就連她的父母也曾被懷疑是兇手。

事情距今已經過了13年，麥德琳依舊杳無音訊，是生是死都不知道，就在這起事件逐漸被大家淡忘的時候，德國警方卻在日前表示，鎖定一名叫做克里斯蒂安的男子，認為他就是瑪德琳案的嫌疑犯。據悉，克里斯蒂安1995年開始，就定居在葡國的阿爾加維（Algarve），居住地就在瑪德琳一家人的度假公寓附近，警察認為，他應該是計劃性的進入公寓，並且將小孩帶走。

The German suspect in the abduction of Madeleine McCann has been named in the German press as Christian B, a sex offender and drug trafficker who is in jail for the rape of a 72-year-old pensioner https://t.co/TWKnBgadav — The Times (@thetimes) June 4, 2020

報導中指出，克里斯蒂安被查出曾在2013年時，在一個聊天室中發出「自己想要抓一些小東西使用幾天」的危險言論。克里斯蒂安的身分在被警方公布後，犯罪紀錄也被公開，他在16歲時第一次試圖性侵一名女孩，失敗之後竟在另一名9歲女孩前進行自慰的動作，17歲時被虐童等行為遭到定罪，隨後又因為竊盜、走私毒品、性侵等罪名入獄。

現在警方則是懷疑，克里斯蒂安與另一起1996年發生的綁架案有關，該年的6月21日，5歲的德國男孩哈斯（RenéHasee）同樣與家人到葡國度假，與家人在海邊散步時跑到前方玩耍，沒想到家人後來卻只在附近發現他的衣服，人竟然憑空消失；而事發地點阿爾加祖（Aljezur）離瑪德琳所失蹤的阿爾加維，只有短短25英里（約40公里）的距離。

此外，克里斯蒂安現在正在監獄內因為其他案子服刑，不過他曾經在看到麥德琳事件10周年的新聞後，於德國的一間酒吧內向朋友暗示，他知道麥德琳發生甚麼事，甚至是誇耀自己將人綁架了，但沒有表示是否將人殺死。