2F躍下「脖子直槓」欄杆！銀行家跳水怒撞圍牆　「慘跟玻璃碎片入水」

▲迪米特里超大力撞上欄杆。（圖／翻攝自Tiktok／lil_di13）

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯一名30歲的銀行家迪米特里（Dimitry Prigorodov）上周舉行生日派對，狂歡到一半，他決定要越過一扇窗戶，向下跳入一個室內游泳池裡，沒想到人是順利跳下去了，但脖子卻大力地撞上泳池旁的柵欄，玻璃牆面瞬間碎裂，而他則是連人帶玻璃碎片墜入水中，畫面十分驚悚。

綜合外媒報導，迪米特里來自莫斯科，他上周與朋友開趴歡慶30歲生日，並租了一間裡頭附有室內泳池的房子，一群人喝嗨了之後，他做了一個十分大膽的決定，那就是要穿越二樓的窗戶，往下跳入游泳池裡，在場的人都覺得這是可行的，也沒有多做阻攔。

從旁人所錄下的影片可以看到，穿著三角泳褲的迪米特里，從高處的窗台一躍而下，只見他雙手抓著泳池旁玻璃柵欄的杆子，似乎是想要借力跳進泳池，沒想到他的脖子先是超大力的撞上柵欄上，隨後玻璃牆面呈受不了撞擊碎裂，他連人帶玻璃碎片跌入水中，事發過程儘管只有短短的幾秒，但卻嚇壞了其他的人。

報導中指出，迪米特里後來被證實在這起意外中受傷，他的韌帶撕裂、胸部受傷，更進行了兩次的手術，來治療他受傷的手跟腿；唯一幸運的是，因為房子租賃合約存在問題，他不必為自己造成的損失付款。