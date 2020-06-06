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嚇壞！她逛水族館...驚見遠方游來「巨大男性生殖器」

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▲ 女遊客在水族館捕捉到長得像「巨大男性生殖器」的魚 。（圖／翻攝自scubadivergea推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國32歲女子瓦倫（Stephanie Walen）日前到奧勒岡州 （Oregon）紐波特市（Newport）的奧勒岡海岸水族館 （Oregon Coast Aquarium）遊玩，不過當她參觀到一半時，突然被水族箱內的其中一條魚卻給嚇了一大跳，因為這條魚乍看上去，簡直就像是個超巨型的「男性生殖器」

根據《太陽報》報導，瓦倫是一名雜貨店店員，她透露，自己前幾天在水族館發現了一條男性生殖器形狀的礁岩魚，正緩緩游向水族箱玻璃，於是立刻拿起相機捕捉下眼前詭異畫面，並分享到社交網站上。

瓦倫提到，「當我分享這張照片後，人們對於牠的外貌都感到極為震驚，被牠的『形狀』嚇壞了，不少網友跑來詢問我『這到底是人的生殖器，還是什麼陰莖魚？』

▲加州海灘去年底出現大量海腸。（圖／翻攝自IG／baynaturemagazine）

瓦倫看到的礁岩魚並不是唯一擁有獨特外觀的海洋生物，美國西部沿岸去年底發生暴風雨後，加州德瑞克海灘（Drakes Beach）上驚現數千條「陰莖魚」在蠕動。專家當時解釋，這種生物正式學名是「單環刺螠」（Urechis unicinctus），俗稱海腸，長達25公分，平時棲息在沙堆底下，不容易被人見到，是因為暴風雨將沙子沖走，才會讓牠們現蹤。

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