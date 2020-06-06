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疫情趨緩股市回暖　老謝：資本市場正在上演航空及郵輪股的逆襲

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者余弦妙／綜合報導

年初爆發的新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，連帶全球股市也面臨考驗，其中出現崩跌情況的航空及郵輪類股更是首當其衝，對此，財信傳媒董事長謝金河指出，目前股市正在上演航空及郵輪股的逆襲。

根據謝金河臉書指出，股市投資人最需要修習的是以心理素質的學分，在最悲觀的時候，市場上會出現各種極度悲觀的預測。這三個月在疫情蔓延全球的壓力下，自己把市場上的專家預測看了一遍，像油價最悲慘的有人看到負100美元，看經濟，商品大師吉姆．羅傑斯認為最壞的熊市來臨，全球股市最少跌60%，新興市場教父馬克．墨比爾斯說這次疫情引發的股市大跌巿，見不到底，威力遠超過1987及1929。

請繼續往下閱讀...

謝金河更提到，在恐戄心理達到上限時，連股神巴菲特都克服不了恐戄，在最慘的時候，拋出他這一生最喜愛的航空股。這幾天，全球金融市場開始逆時鐘，炒最兇的生技，疫苗股紛紛大跌，反而是先前跌得最慘的「慘業」，股價紛紛大漲。

另外，謝金河也說，美國科技股，Nasdaq，費城半導體指數紛紛再創歷史新高，道瓊工業指數5日大漲829.16，從疫情最低的18213.65跑到27110.98，彈升9129.65，彈幅超過五成，這樣的情況就會稱為是資金歡樂派對。

謝金河也提出例子，像波音最慘跌至89美元，現在跑到205.43美元，已經大漲130.8%，跌最慘的三大郵輪股，嘉年華從7.8漲到21.51美元，大漲175.76%，RCL從19.25到69.44美元，彈升260.7%，NCLH從7.03到22.43美元，也大幅反彈219%。巴菲特最喜歡的達美航空由17.51到34.16，上揚95.08%。

最後，謝金河也提醒，市場總會給未來的世界一個答案，看好不會頂上天，看壞也不會一無所有，悲觀的時候不要太絕望，樂觀是也不要興奮過頭，維持中道，平衡的心看市場，才能在市場活得久！這回資本市場又給我們上了一堂課！

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