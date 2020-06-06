支持金與正！北韓市民發起示威怒轟脫北者「背叛祖國」：輾斃人間雜碎

▲北韓勞工在平壤綜合醫院建設工地前，發起聲討脫北者的群眾集會。（圖／翻攝自《勞動新聞》）



記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨第一副部長金與正痛罵脫北者「人渣」、「雜種」，指控南韓當局放任脫北者團體空飄傳單，揚言關閉南北事務所、撕毀軍事協議；黨媒《勞動新聞》6日在頭版刊登2張群眾集會的照片，他們激昂舉起右手、握拳，白色看板更是寫著「輾斃脫北者雜碎」，無形中透露著近日來北韓社會不尋常的氣氛。

《勞動新聞》將2張照片命名為「威脅我國最高尊嚴者必遭天譴」，指出照片中蜂擁而起的群眾，是自願發起集會響應金與正發言的勞工和市民。在平壤綜合醫院建社工地中，約100多名工人舉拳、高聲吶喊；而在金策工業綜合大學校園，則有大批學生聚集聲討「背叛祖國」的脫北者，甚至在看板上高呼「脫北者去死」。

平壤綜合醫院是北韓當局最近對外廣為宣揚的大型公眾醫療設施建設；而金策工業綜合大學則為北韓全國菁英的聚集地。

▲北韓金策綜合工業大學前聚集聲討脫北者的菁英。（圖／翻攝自《勞動新聞》）



《韓聯社》分析，在集會結社自由未獲保障的北韓，群眾集會往往是受勞動黨動員群眾而成，尤其防疫期間，早已大幅減少舉辦大型活動的次數；此次金與正罕見大動作怒批脫北者、加上2場聲討脫北者的大型集會，再再顯示北韓當局相當看重脫北者、以及其所施放的空飄傳單等問題。

另外，北韓居民過去並不以「脫北者」稱呼，而是以「非法越境者」、「越南（越境向南）逃走者」代稱；此次用語上的轉變，可觀察出北韓內部正形成一股憎惡、歧視脫北者的氛圍。

一名脫北者擔心這股氣氛可能波及在北韓的家人，「在南韓定居的脫北者中，有不少人透過中國長期金援尚待在北韓的家人，若事件未平息，我們擔心待在北韓的家人生命受到威脅。」

▲兩韓局勢詭譎多變，文在寅政府的親北韓政策最後可能化為幻影。（圖／達志影像／美聯社）



2018年北韓同意參加平昌冬季奧運、板門店南北首腦會談，使原本冰凍的兩韓關係逐漸回溫；然而近日北韓動作頻頻，在金與正發表談話後，統一戰線部發言人更表示「敵人終究只能是敵人」，宣布關閉南北事務所，並預告拆除開城工業區、撕毀軍事協議，令外界擔憂南北韓不排除回歸至過去的「對立關係」，文在寅上任以來自豪的三大政績也將化為泡影。

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