橫田滋救她出北韓！遭綁24年日人憶恩人淚訴：我還來不及幫他們父女重逢

▲2002年獲釋的曾我瞳，直到2004年才在印尼與仍在北韓的丈夫與兩名女兒相聚。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本北韓綁架受害者家族會前會長橫田滋5日下午離開人世，享壽87歲。橫田滋大半輩子為救愛女奔波，然而直到臨終前仍無法親眼見到橫田惠返日。同樣被綁架至北韓、曾與橫田惠住在同個屋簷下的曾我瞳2002年在橫田滋等人的協助下，睽違24年終於回到家鄉，面對橫田滋離世的消息，曾我瞳6日悲傷地表示，「我都還來不及幫助恩人與女兒重聚，好不甘心。」

根據《日本放送協會》報導，橫田滋的女兒橫田惠1977年遭到北韓綁架，當年僅13歲，而橫田滋直到1997年才得知女兒是遭到北韓綁架，因此與其他有同樣遭遇的家屬共同組成「被綁架受害家族會」，並擔任會長，一生奉獻於拯救活動。2002年，該組織成功救出於1978年遭到綁架的曾我瞳，並讓她重返日本。

▲曾我瞳與丈夫詹金斯在北韓相識，目前兩人與女兒們已順利在日本生活。（圖／達志影像／美聯社）



曾我瞳6日在記者會上公開寫給橫田滋的親筆信，她在信中寫道，「回想起回國後的種種，我覺得好不甘心，好不甘心，為什麼這麼努力了，您卻在見到小惠前就先到天堂旅行了。」曾我瞳回想起橫田滋與其他家族會的人，當初為了將她救出北韓所付出的努力時說道，「您拯救了我的人生，我打從心底感謝您。但是如今我卻無法向您報恩了。我一直都想幫助您見到小惠，我好想讓您跟小惠多說幾句話。」

曾我瞳表示，自己在北韓時曾經與橫田惠同住，她回憶起橫田惠時說道，「小惠經常告訴我，她的父親是一個笑臉迎人又溫柔的人。小惠和她的父親一樣，是個非常溫柔體貼的孩子。我相信橫田滋先生長期以來，為了讓女兒回國所付出的那些努力，即使無法相見，也一定可以傳遞給小惠的。」

1978年8月12日，19歲曾我瞳與當時46歲的母親一同被綁到北韓，在各方努力下，直到2002年才獲釋回到日本。

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