快訊／不到1hr罷韓票數「衝破40萬」…差17萬就過關！Wecare總部情緒沸騰

▲截至目前，罷韓同意票已突破40萬大關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免6日進行投開票，一早就有不少高雄市民紛紛前往投票所行使公民權。本次罷免案投票人數為229萬9981人，意旨只要超過總數的1/4，也就是57萬4996人投下同意，韓國瑜將成為台灣史上第一位遭罷免的市長，而據了解，下午4點準時開票，截至晚間16時55分許，罷韓同意票數已突破40萬票，距離過關只差17多萬票，Wecare總部外大家情緒超嗨，不少人還激動跳起來歡呼，現場氣氛超沸騰。

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